«На борту был перевес»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — новосибирцы остались без багажа

После вмешательства прокуратуры багаж отправили другим рейсом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что авиакомпания S7 не отправила багаж сибирских участников конкурса «Учитель года России».

— Организованы надзорные мероприятия в целях восстановления прав потребителей авиационных услуг. Доставка багажа граждан в пункт назначения будет выполнена альтернативным рейсом 21 сентября.

Ранее пассажиры рассказали НГС, что 20 сентября новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес, поэтому их чемоданы доставят только вечером 23 сентября.

— Нам надо выходить на сцену на конкурсе, а мы в спортивных костюмах. О том, что багаж не входит, нам не сообщали, только сказали в конце, что на борту был перевес, — объясняет женщина.

Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.