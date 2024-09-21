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Происшествия «На борту был перевес»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — новосибирцы остались без багажа

«На борту был перевес»: прокуратура начала проверку после публикации НГС — новосибирцы остались без багажа

Пассажирам заявили, что их чемоданы в Саратов доставят лишь через несколько дней

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1 комментарий

После вмешательства прокуратуры багаж отправили другим рейсом

В Новосибирске транспортная прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что авиакомпания S7 не отправила багаж сибирских участников конкурса «Учитель года России».

— Организованы надзорные мероприятия в целях восстановления прав потребителей авиационных услуг. Доставка багажа граждан в пункт назначения будет выполнена альтернативным рейсом 21 сентября.

Ранее пассажиры рассказали НГС, что 20 сентября новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес, поэтому их чемоданы доставят только вечером 23 сентября.

— Нам надо выходить на сцену на конкурсе, а мы в спортивных костюмах. О том, что багаж не входит, нам не сообщали, только сказали в конце, что на борту был перевес, — объясняет женщина.

Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее жительница Австралии неделю не могла добиться, чтобы ей в Новосибирск прислали чемодан с вещами из Пекина.

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Комментарии
1
Гость
9 минут
Новосибирцы вас ненавидят после ваших публикаций, дискредитировавших ВС РФ. Поэтому можете не стараться. Мы все помним и привлечем вас всех к ответственности.
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