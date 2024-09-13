НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

сев.

 756мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,11
EUR 100,39

Чем живут пользователи НГС.Знакомств

Что интересного в стране
Миллиарды в село
Обзор хороших детсадов
Маргиналы захватили дом
Кто тусит на НГС.Знакомствах
Новосибирские дети в кино
Новости в Telegram
Происшествия Четыре банки пива, вино и бомбочки для ванны: что парень из Китая купил в Новосибирске перед пропажей — изучаем чек

Четыре банки пива, вино и бомбочки для ванны: что парень из Китая купил в Новосибирске перед пропажей — изучаем чек

Юноша не выходит на связь с родственниками неделю

442
2 комментария

Парень решил отправиться в путешествие по России, но пропал в Новосибирске 6 сентября

21-летний парень из Китая Ху Ян, который пропал в Новосибирске, за день до исчезновения закупился продуктами почти на 6 тысяч рублей в местном магазине.

Ху Ян приехал в Новосибирск 3 сентября, где именно он остановился в городе — неизвестно. Фотографию чека юноша отправил своим знакомым 5 сентября, продукты он купил в одном из магазинов на улице Петухова в Кировском районе. Последний раз парень связывался со знакомыми 6 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В чеке указано порядка 50 позиций (фотография самого чека есть в распоряжении редакции НГС). Ху Ян накануне исчезновения купил разного рода продукты на 5897 рублей. Среди позиций четыре банки пива, одна бутылка вина, тан, сок, овсяное молоко. Помимо напитков парень купил перец, фунчозу, багет с ветчиной и сыром, приправы, соусы, свинину на кости, говядину, говяжий стейк, сыр, грибы, сосиски, рис, лапшу быстрого приготовления, блинчики с разными вкусами, яйца и крабовые палочки. Также в чеке есть уксусная кислота, капсулы для стирки, зубная щетка и бомбочки для ванны.

До приезда в Новосибирск парень из Китая был в Москве

Рост парня составляет 180 сантиметров, вес достигает 70 килограммов. Ху Ян приехал в Россию 11 июля, конечная точка путешествия юноши — Иркутск. Домой в Китай он должен вернуться до 27 сентября.

Недавно сотрудники МЧС завершили поиски пропавшего в Республике Алтай туриста из Новосибирска. Они продолжались 12 дней.

Если вам что-либо известно о случившемся, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пропал парень Китай Магазин Чек
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
232985
13 сентября 2024, 12:07
Да попал на местных, его спросили как зовут, он возьми и скажи как есть. И понеслась
Гость
13 сентября 2024, 12:07
Их полтора миллиарда с таким лицом, как искать?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
«Платим за время в аду»: журналист НГС — о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Андрей,46

Дочь Самурая,34

Andrew,38

Светлана,38

Азик_93,31

Яна,51

Начать знакомиться
Объявления

Комплект: электрогитара FENDER Stratocaster и комбик FENDER 20w

85 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление