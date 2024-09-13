Четыре банки пива, вино и бомбочки для ванны: что парень из Китая купил в Новосибирске перед пропажей — изучаем чек

Парень решил отправиться в путешествие по России, но пропал в Новосибирске 6 сентября Источник: предоставлено знакомой Ху Яна











21-летний парень из Китая Ху Ян, который пропал в Новосибирске, за день до исчезновения закупился продуктами почти на 6 тысяч рублей в местном магазине.

Ху Ян приехал в Новосибирск 3 сентября, где именно он остановился в городе — неизвестно. Фотографию чека юноша отправил своим знакомым 5 сентября, продукты он купил в одном из магазинов на улице Петухова в Кировском районе. Последний раз парень связывался со знакомыми 6 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

В чеке указано порядка 50 позиций (фотография самого чека есть в распоряжении редакции НГС). Ху Ян накануне исчезновения купил разного рода продукты на 5897 рублей. Среди позиций четыре банки пива, одна бутылка вина, тан, сок, овсяное молоко. Помимо напитков парень купил перец, фунчозу, багет с ветчиной и сыром, приправы, соусы, свинину на кости, говядину, говяжий стейк, сыр, грибы, сосиски, рис, лапшу быстрого приготовления, блинчики с разными вкусами, яйца и крабовые палочки. Также в чеке есть уксусная кислота, капсулы для стирки, зубная щетка и бомбочки для ванны.

До приезда в Новосибирск парень из Китая был в Москве Источник: предоставлено знакомой Ху Яна











Рост парня составляет 180 сантиметров, вес достигает 70 килограммов. Ху Ян приехал в Россию 11 июля, конечная точка путешествия юноши — Иркутск. Домой в Китай он должен вернуться до 27 сентября.