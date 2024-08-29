Еще один взрыв газа: сибиряк попал в больницу после ЧП — кадры из его дома

Сегодня утром, 29 августа, в селе Убинское произошел взрыв газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Согласно предварительным данным, газ в доме скопился при замене газового баллона. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина. Он был доставлен в местную больницу, где сейчас проходит обследование. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Взрывной волной было повреждено остекление дома, однако несущие конструкции не пострадали.
На месте происшествия 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.
Ранее НГС писал, что в Каргатском районе взорвался жилой дом — хозяйку жилища доставили в больницу. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.