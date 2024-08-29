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Происшествия Еще один взрыв газа: сибиряк попал в больницу после ЧП — кадры из его дома

Еще один взрыв газа: сибиряк попал в больницу после ЧП — кадры из его дома

По предварительным данным, газ в доме скопился при замене баллона

1 284
14 комментариев

В результате взрыва в жилище выбило стекла

Сегодня утром, 29 августа, в селе Убинское произошел взрыв газа в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Согласно предварительным данным, газ в доме скопился при замене газового баллона. В результате инцидента пострадал 52-летний мужчина. Он был доставлен в местную больницу, где сейчас проходит обследование. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Пожара за взрывом не последовало

Взрывной волной было повреждено остекление дома, однако несущие конструкции не пострадали.

На месте происшествия 6 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.

Сейчас пострадавший мужчина в больнице

Ранее НГС писал, что в Каргатском районе взорвался жилой дом — хозяйку жилища доставили в больницу. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

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Новосибирская область Убинский район Взрыв газа МЧС
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Комментарии
15
Мон@шка60+
29 августа 2024, 11:54
Простые деревянные окна при газовых приборах оказываются безопаснее.
275239151
29 августа 2024, 11:27
Знающих спецов почему-то поубавилось. Остались незнающие
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