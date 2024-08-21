«Объезжают по встречке»: новосибирцы встали в огромную пробку на въезде в город — на Жуковского произошло ДТП

Пробка растянулась до Мочищенского шоссе Источник: читательница НГС Марина











Огромная пробка образовалась на въезде в город со стороны Мочищенского шоссе. Как сообщила читательница НГС Марина, на пересечении улиц Жуковского и Красногорского столкнулись грузовик и легковушка.

— Всё стоит намертво. На Жуковского из-за аварии перекрыты обе полосы. Водители объезжают пробку по встречке, — пояснила сибирячка.

Затор на месте аварии Источник: 2ГИС











По данным 2ГИС, пробка растянулась от места аварии на Жуковского по Мочищенскому шоссе вплоть до СНТ «Сибирский авиатор».

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. Авария произошла на улице Краузе.