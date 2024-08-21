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Происшествия «Объезжают по встречке»: новосибирцы встали в огромную пробку на въезде в город — на Жуковского произошло ДТП

«Объезжают по встречке»: новосибирцы встали в огромную пробку на въезде в город — на Жуковского произошло ДТП

По словам очевидцев, на дороге столкнулись легковушка и грузовик

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11 комментариев

Пробка растянулась до Мочищенского шоссе

Огромная пробка образовалась на въезде в город со стороны Мочищенского шоссе. Как сообщила читательница НГС Марина, на пересечении улиц Жуковского и Красногорского столкнулись грузовик и легковушка.

— Всё стоит намертво. На Жуковского из-за аварии перекрыты обе полосы. Водители объезжают пробку по встречке, — пояснила сибирячка.

Затор на месте аварии

По данным 2ГИС, пробка растянулась от места аварии на Жуковского по Мочищенскому шоссе вплоть до СНТ «Сибирский авиатор».

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. Авария произошла на улице Краузе.

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Комментарии
11
Гость
21 августа 2024, 18:08
За выезд на встречку лишать прав .
Гость
21 августа 2024, 17:27
Какого еще Красногорского нет там такой улицы
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