«Объезжают по встречке»: новосибирцы встали в огромную пробку на въезде в город — на Жуковского произошло ДТП

Огромная пробка образовалась на въезде в город со стороны Мочищенского шоссе. Как сообщила читательница НГС Марина, на пересечении улиц Жуковского и Красногорского столкнулись грузовик и легковушка.
— Всё стоит намертво. На Жуковского из-за аварии перекрыты обе полосы. Водители объезжают пробку по встречке, — пояснила сибирячка.
По данным 2ГИС, пробка растянулась от места аварии на Жуковского по Мочищенскому шоссе вплоть до СНТ «Сибирский авиатор».
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.
Ранее в Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. Авария произошла на улице Краузе.
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