Не уступил дорогу: трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Авария произошла на улице Краузе Источник: ГАИ Новосибирска











В Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. Информацию о происшествии опубликовал городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.



Авария произошла в 19:20 в воскресенье, 18 августа, на улице Краузе. Водитель автомобиля Toyota Allion выезжал из двора рядом с домом по адресу Краузе, 17, поворачивая налево. В пути он не уступил дорогу и врезался в автомобиль Mazda Demio, который ехал по прямой.



В аварии пострадала трехлетняя девочка — она находилась в салоне Mazda. Ребенка доставили в больницу, характер травм устанавливается.



Причины и обстоятельства ДТП выясняются.



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