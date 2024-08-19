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Происшествия Не уступил дорогу: трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Не уступил дорогу: трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Ребенка доставили в больницу

615
6 комментариев
Авария произошла на улице Краузе

В Калининском районе Новосибирска в аварии пострадала трехлетняя девочка. Информацию о происшествии опубликовал городской отдел пропаганды Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19:20 в воскресенье, 18 августа, на улице Краузе. Водитель автомобиля Toyota Allion выезжал из двора рядом с домом по адресу Краузе, 17, поворачивая налево. В пути он не уступил дорогу и врезался в автомобиль Mazda Demio, который ехал по прямой.

В аварии пострадала трехлетняя девочка — она находилась в салоне Mazda. Ребенка доставили в больницу, характер травм устанавливается.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Ленинском районе Infiniti вылетел на тротуар из-за ДТП с «Ладой». Инцидент попал на видео.

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Комментарии
6
Гость
19 августа 2024, 00:40
а вы сыграть смогли бы на флейте ?
Гость
19 августа 2024, 01:11
Фигура называется «Где были их глаза?!» Даже увильнуть никто не пытался
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