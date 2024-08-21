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Происшествия «Хорошо их притёр»: в Новосибирске трактор повредил два автомобиля — видео с места

«Хорошо их притёр»: в Новосибирске трактор повредил два автомобиля — видео с места

Инцидент произошел во время благоустройства двора

1 691
7 комментариев

Машины были припаркованы

Сегодня утром, 21 августа, в микрорайоне Горский трактор подрядной организации, которая занимается благоустройством двора, повредил два автомобиля. Об этом НГС сообщил местный житель Михаил.

— Горский, 48. Во время благоустройства двора трактор подрядной организации повредил две машины. Произошло это примерно в 11 утра. Хорошо он их притёр. У Mitsubishi вся бочина, а у Ford капот, дверь и зеркало, — рассказал новосибирец.

Согласно паспорту объекта, на этом участке ремонтируют и обустраивают дворовую территорию. Заказчиком работ выступает департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска, подрядчиком — ООО «ГорСтрой».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «ГорСтрой» было зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Генеральным директором и учредителем организации выступает Турал Хасан Оглы Насыров. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года выручка компании составила 29,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 433 тысячи рублей.

Корреспондент НГС связался с начальником участка Альбертом Робертусом. Он заявил, что пока никак не может прокомментировать ситуацию.

— Нужно позвонить, узнать. Мне еще ничего не докладывали, — пояснил он.

Дозвониться до представителей компании НГС не удалось. Редакция направила официальный запрос в ООО «ГорСтрой» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, как два автомобиля провалились ночью в яму на Немировича-Данченко.

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Комментарии
7
Жаба Васильевна
21 августа 2024, 15:52
"Турал Хасан Оглы Насыров" - Турал порешает и на этот раз...
Barmaleя
21 августа 2024, 15:51
То ли дело у нас - вообще тишина, а согласно паспорту объекта, работа идет. Правда, ни начало, ни окончание работ не указано. Хотела поинтересоваться, не наш ли г-н Мамедов Х.И. там тракторами таранит все подряд, ан нет. Там такое имечко, что... оглы, короче.
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