«Хорошо их притёр»: в Новосибирске трактор повредил два автомобиля — видео с места

Машины были припаркованы Источник: предоставлено читателем НГС











Сегодня утром, 21 августа, в микрорайоне Горский трактор подрядной организации, которая занимается благоустройством двора, повредил два автомобиля. Об этом НГС сообщил местный житель Михаил.

— Горский, 48. Во время благоустройства двора трактор подрядной организации повредил две машины. Произошло это примерно в 11 утра. Хорошо он их притёр. У Mitsubishi вся бочина, а у Ford капот, дверь и зеркало, — рассказал новосибирец.

Источник: предоставлено читателем НГС

Согласно паспорту объекта, на этом участке ремонтируют и обустраивают дворовую территорию. Заказчиком работ выступает департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска, подрядчиком — ООО «ГорСтрой».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», «ГорСтрой» было зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Генеральным директором и учредителем организации выступает Турал Хасан Оглы Насыров. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. На конец 2023 года выручка компании составила 29,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 433 тысячи рублей.

Корреспондент НГС связался с начальником участка Альбертом Робертусом. Он заявил, что пока никак не может прокомментировать ситуацию.

— Нужно позвонить, узнать. Мне еще ничего не докладывали, — пояснил он.

Дозвониться до представителей компании НГС не удалось. Редакция направила официальный запрос в ООО «ГорСтрой» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, как два автомобиля провалились ночью в яму на Немировича-Данченко.