Новосибирец угнал у таксиста машину и попал в аварию — видео, как полиция поймала гонщика

Нарушитель ранее был лишен водительский прав Источник: пресс-служба ГУ МВД по НСО











Новосибирец угнал автомобиль «Шкода» у таксиста и попал в аварию. Гонщик пытался скрыться, но его успели поймать сотрудники полиции. Силовики поделились кадрами задержания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление об угоне автомобиля поступило от 43-летнего местного жителя. Он объяснил, что работает водителем такси, вечером 19 августа он приехал на заказ в Советский район. Там в автомобиль сели два пассажира, между ними и таксистам завязался конфликт.

— Воспользовавшись тем, что таксист отвлекся и покинул транспортное средство, один из клиентов сел за руль транспортного средства и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль объявили в розыск, при помощи специальной системы сотрудники установили маршрут «Шкоды». Сотрудники выехали на задержание, но в итоге обнаружили, что подозреваемый попал в аварию на угнанной машине.

Водитель пытался скрываться с места ДТП, но его успели задержать у одного из домов на улице Мира.

Водителя задержали на левом берегу Источник: пресс-служба ГУ МВД по НСО

Полицейские установили, что подозреваемый — 39-летний житель Кировского района, ранее его лишили права управления транспортным средством. Он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

В отношение мужчины составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Недавно в Ленинском районе силовики задержали мужчину, который разгромил балкон квартиры.