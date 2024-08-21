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Происшествия Новосибирец угнал у таксиста машину и попал в аварию — видео, как полиция поймала гонщика

Новосибирец угнал у таксиста машину и попал в аварию — видео, как полиция поймала гонщика

Нарушитель пытался скрыться

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2 комментария

Нарушитель ранее был лишен водительский прав

Новосибирец угнал автомобиль «Шкода» у таксиста и попал в аварию. Гонщик пытался скрыться, но его успели поймать сотрудники полиции. Силовики поделились кадрами задержания.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявление об угоне автомобиля поступило от 43-летнего местного жителя. Он объяснил, что работает водителем такси, вечером 19 августа он приехал на заказ в Советский район. Там в автомобиль сели два пассажира, между ними и таксистам завязался конфликт.

— Воспользовавшись тем, что таксист отвлекся и покинул транспортное средство, один из клиентов сел за руль транспортного средства и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Автомобиль объявили в розыск, при помощи специальной системы сотрудники установили маршрут «Шкоды». Сотрудники выехали на задержание, но в итоге обнаружили, что подозреваемый попал в аварию на угнанной машине.

Водитель пытался скрываться с места ДТП, но его успели задержать у одного из домов на улице Мира.

Водителя задержали на левом берегу

Полицейские установили, что подозреваемый — 39-летний житель Кировского района, ранее его лишили права управления транспортным средством. Он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

В отношение мужчины составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.7 «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Недавно в Ленинском районе силовики задержали мужчину, который разгромил балкон квартиры.

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Полиция Угон Автомобиль Машина ДТП Авария Таксист
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Комментарии
2
Гость
21 августа 2024, 10:11
как скучно йа живу!
Гость
21 августа 2024, 10:11
Почему только авто, выкинув из-за руля водителя или просто угнав, можно "завладеть без цели хищения". А телевизор если подрезал или сумку с деньгами? Может человек их не крал а "завладел" что бы просто смотреть или сумку просто носить в руке.
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