Кирпичное здание загорелось в Военном городке — поднялся столб черного дыма

Причина возгорания пока неизвестна Источник: АСТ-54 / Vk.com











Сегодня утром, 21 августа, в Новосибирске произошел пожар на улице Военной. Возгорание произошло в заброшенном здании.

Дым заметили на пересечении улиц Военной и Ипподромской. Фотографии появились в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Горит здание заброшенного госпиталя в военном городке, — рассказал подписчик паблика.

В пресс-службе областного МЧС НГС подтвердили информацию о пожаре.

— Октябрьский район, улица Военная, 16 (ориентир). Горит внутри заброшенного строения одноэтажного, кирпичного, размером 20 на 20. Огнем повреждены стены и потолочные перекрытия на площади 40 квадратных метров. Угрозы распространения нет, — рассказали НГС в МЧС по Новосибирской области.

В ликвидации возгорания принимают участие восемь человек личного состава и две единицы техники.