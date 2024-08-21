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Происшествия Кирпичное здание загорелось в Военном городке — поднялся столб черного дыма

Кирпичное здание загорелось в Военном городке — поднялся столб черного дыма

Повреждены стены и потолки постройки

1 437
2 комментария

Причина возгорания пока неизвестна

Сегодня утром, 21 августа, в Новосибирске произошел пожар на улице Военной. Возгорание произошло в заброшенном здании.

Дым заметили на пересечении улиц Военной и Ипподромской. Фотографии появились в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Горит здание заброшенного госпиталя в военном городке, — рассказал подписчик паблика.

В пресс-службе областного МЧС НГС подтвердили информацию о пожаре.

— Октябрьский район, улица Военная, 16 (ориентир). Горит внутри заброшенного строения одноэтажного, кирпичного, размером 20 на 20. Огнем повреждены стены и потолочные перекрытия на площади 40 квадратных метров. Угрозы распространения нет, — рассказали НГС в МЧС по Новосибирской области.

В ликвидации возгорания принимают участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Ранее НГС писал о том, как на улице Выборной в Новосибирске загорелась квартира на десятом этаже.

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Новосибирск Пожар Возгорание МЧС
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Комментарии
2
Гость
21 августа 2024, 09:12
Несчастный 17 городок. Во что его превратили.
Гость
21 августа 2024, 09:18
Скоро будет свеча в опе)))))
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