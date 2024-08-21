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Происшествия «Маршрутный лист выписан»: попавшего под обвал новосибирского альпиниста доставят в госпиталь

«Маршрутный лист выписан»: попавшего под обвал новосибирского альпиниста доставят в госпиталь

Госпиталь находится в городе Скарду

1 497
2 комментария

Группа отправилась на Гашербрум IV на поиски погибшего альпиниста

Новосибирского альпиниста Сергея Миронова, попавшего под обвал в Пакистане, доставят в госпиталь вместе с его напарником Михаилом Мироновым. Об этом сообщается на сайте федерации альпинизма России.

— Маршрутный лист для полета выписан. В 6 утра вертолет вылетает и в 8 утра забирает пострадавших с 6100. К 10 утра они должны быть в Скарду, где Мироновых отвезут в госпиталь. После чего Баутин и Яблоков начнут заниматься бытовыми вопросами по организации их дальнейшего выезда оттуда, — говорится в сообщении.

Группа опытных альпинистов отправилась в поход на гору Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела погибшего альпиниста Дмитрия Головченко. В состав группы входили пять человек – Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков

17 августа во время работы на ледопаде произошел обвал, в результате которого трое мужчин — Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов — оказались в опасной ситуации. Связь с Сергеем Ниловым была потеряна. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы разной степени тяжести.

В воскресенье, 18 августа, Сергею и Михаилу удалось спуститься на 100 метров ниже и найти свой и Сергея Нилова рюкзаки, которые были отброшены во время обвала.

Ранее НГС сообщал, что в Республике Алтай произошел инцидент с участием туриста из Новосибирска. По данным источников, мужчина совершал восхождение на гору Бегемот по отвесной скале, но сорвался вниз. В результате падения он получил травму головы и плеча.

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Комментарии
2
petriot
21 августа 2024, 08:13
За чей счёт банкет?
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