«Маршрутный лист выписан»: попавшего под обвал новосибирского альпиниста доставят в госпиталь

Группа отправилась на Гашербрум IV на поиски погибшего альпиниста Источник: Федерация альпинизма России











Новосибирского альпиниста Сергея Миронова, попавшего под обвал в Пакистане, доставят в госпиталь вместе с его напарником Михаилом Мироновым. Об этом сообщается на сайте федерации альпинизма России.

— Маршрутный лист для полета выписан. В 6 утра вертолет вылетает и в 8 утра забирает пострадавших с 6100. К 10 утра они должны быть в Скарду, где Мироновых отвезут в госпиталь. После чего Баутин и Яблоков начнут заниматься бытовыми вопросами по организации их дальнейшего выезда оттуда, — говорится в сообщении.

Группа опытных альпинистов отправилась в поход на гору Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела погибшего альпиниста Дмитрия Головченко. В состав группы входили пять человек – Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков

17 августа во время работы на ледопаде произошел обвал, в результате которого трое мужчин — Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов — оказались в опасной ситуации. Связь с Сергеем Ниловым была потеряна. Сергей и Михаил Мироновы получили травмы разной степени тяжести.

В воскресенье, 18 августа, Сергею и Михаилу удалось спуститься на 100 метров ниже и найти свой и Сергея Нилова рюкзаки, которые были отброшены во время обвала.