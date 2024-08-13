«Для поддержания стабильности»: авиакомпания S7 объяснила отмену рейсов в Новосибирске

В авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlanes) объяснили отмену ряда рейсов из Новосибирска и других городов страны. Комментарий по ситуации предоставили НГС в пресс-службе организации.
По словам представителей авиакомпании, в S7 Airlines внесли корректировки в расписание рейсов между Новосибирском и Кемерово, Красноярском, Иркутском, Улан-Удэ. В компании подтвердили, что часть рейсов отменили, но заявили, что пассажирам предложили переоформление на ближайшие вылеты по этим направлениям.
— Авиакомпания заменила воздушные суда на этих маршрутах на самолеты с большей вместимостью. Решение принято для поддержания стабильности летной программы в сезон пиковой нагрузки, — сообщили в организации.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что пассажиров заранее проинформировали об изменениях. Так, по выбору они могли получить полный возврат средств или принять решение ожидать ближайшие рейс.
— В соответствии с требованиями ФАП, пассажирам предоставляется горячее питание и прохладительные напитки. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, — заявили в организации.
13 августа авиакомпания S7 Airlines отменила шесть самолетов — рейсы из Толмачево в Кемерово и Улан-Удэ, а также из Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ в Новосибирск. Кроме того, некоторые самолеты задерживались.