«Для поддержания стабильности»: авиакомпания S7 объяснила отмену рейсов в Новосибирске

О массовой отмене рейсов стало известно 13 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlanes) объяснили отмену ряда рейсов из Новосибирска и других городов страны. Комментарий по ситуации предоставили НГС в пресс-службе организации.



По словам представителей авиакомпании, в S7 Airlines внесли корректировки в расписание рейсов между Новосибирском и Кемерово, Красноярском, Иркутском, Улан-Удэ. В компании подтвердили, что часть рейсов отменили, но заявили, что пассажирам предложили переоформление на ближайшие вылеты по этим направлениям.

— Авиакомпания заменила воздушные суда на этих маршрутах на самолеты с большей вместимостью. Решение принято для поддержания стабильности летной программы в сезон пиковой нагрузки, — сообщили в организации.



В пресс-службе авиакомпании заявили, что пассажиров заранее проинформировали об изменениях. Так, по выбору они могли получить полный возврат средств или принять решение ожидать ближайшие рейс.



— В соответствии с требованиями ФАП, пассажирам предоставляется горячее питание и прохладительные напитки. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, — заявили в организации.

