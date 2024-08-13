НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

вос.

 748мм 47%
Подробнее
5 Пробки
USD 89,95
EUR 96,69

СРОЧНО

Две машины столкнулись в Новосибирске

Требуют снести «шарик»
Как защититься от мошенников
Смерть на трассе
Жизнь как в кино
Владелец таксопарка — о ценах
Где учатся отличники
Едут за фото в подсолнухах
Плохое зрение — бич 21 века
Как Сбер пиарит Алтай
НГС в Telegram
Происшествия Элитную квартиру Ларисы Долиной пытались захватить мошенники, они представились новыми хозяевами

Элитную квартиру Ларисы Долиной пытались захватить мошенники, они представились новыми хозяевами

Возможно, певица продала жилье за 100 млн

2 166
22 комментария
Квартиру Долиной пытались захватить

Недавно в интернете появилась информация о том, что квартира Ларисы Долиной в элитном ЖК в Хамовниках продается. Как выяснилось, такую схему придумали мошенники. Сегодня они приехали в дом и утверждали, что теперь жилье принадлежит им. Пятерых человек задержали, передает StarHit.

— Внутрь мужчин пускать отказались и заблокировали все входы. На место приехала полиция, все «новые собственники» задержаны, — рассказал источник.

Долина пока никак не прокомментировала этот инцидент.

Лариса Долина — певица, актриса и народная артистка РФ, трехкратная обладательница премии «Овация». Известная по песням «Три белых коня», «Погода в доме» и другим. С 2016 года она работает заведующей и профессором кафедры МГИК. В январе 2023 года ее внесли в санкционные списки Украины.

По информации Telegram-канала SHOT, певица сама продала квартиру в Москве и отдала мошенникам около 100 миллионов рублей. По данным источника, площадь пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках — 236 квадратов, ее примерная стоимость — 150 миллионов рублей.

Помимо этой квартиры, в собственности Долиной есть дом в Московской области. От центра столицы до деревни около двух часов езды на машине. На огромном земельном участке находятся несколько коттеджей, зоны для приема гостей, беседки, искусственный пруд. В четырехэтажном особняке живет сама певица и ее муж, а для дочери и ее семьи построен двухэтажный дом. Корреспонденты MSK1.RU побывали в селе и узнали, что о народной артистке думают соседи.

ПО ТЕМЕ
Лариса Долина Мошенничество Мошенники в интернете Продажа квартиры Особняк
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
13 августа 2024, 17:18
Жаль. Красивая женщина. Почти как Шаман.
Гость
13 августа 2024, 18:07
Раньше пошла бы к ворам помогли бы 👌🇷🇺 ведь налоги не платили в главе с Аллой Борисовной
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

Света,39

Елена,40

Falcon,39

Катюша,36

Оленька,41

Александра,50

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление