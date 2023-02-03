Два дома, пруд и пивные банки на заборе. Как в деревенском особняке с размахом живет Лариса Долина

До коттеджного поселка «Славино» в деревне Протасово ехать на машине из центра Москвы около двух часов. По данным открытых источников, именно в этой, на первой взгляд, обычной деревушке много лет назад поселилась популярная 67-летняя певица Лариса Долина, исполнительница легендарных хитов «Погода в доме», «Три белых коня» и десятка других песен. Корреспонденты MSK1.RU отправились туда, чтобы посмотреть, каково там живется.
Лариса Долина — эстрадная певица, актриса и народная артистка РФ. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация». С 2016 года работает заведующей и профессором кафедры эстрадно-джазового искусства МГИК. В январе 2023 года внесена в санкционные списки Украины.
Ледяная деревня
Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Протасово, — это покрытые льдом дороги. Причем настолько, что ходить по ним практически невозможно. Да и машины без шипованной резины вряд ли проедут.
— Ой, пошла жизнь по катку, — сетует бабушка, которая пришла в местный продуктовый магазинчик. — Лучше бы вы к нам летом приехали, тут такое раздолье и красота!
Продавцы в магазине рассказывают, что о звездной соседке тут знают все.
— Конечно, сама она к нам не заходит обычно, только иногда на улице можем увидеть, — делятся женщины на кассе.
Встречают тут и других известных людей. Продавец рассказывает, что неподалеку от деревни часто снимают фильмы и сериалы.
— Нам даже говорили, что снимут у нас в здании сцену, где кто-то должен был по лестнице спускаться. Но не сняли почему-то. Зато я лично видела многих актеров: Кирилла Кяро и Екатерину Вилкову, — с улыбкой говорит продавщица, показывая памятные селфи на телефоне. — Они заходили, спокойно выбирали продукты.
Местные жители любят поговорить, что по соседству с ними живет та самая Лариса Долина. Правда, видят они певицу нечасто.
— Она живет вот там, чуть выше по улице, — показывает нам одна из соседок артистки. — Никогда не удавалось с ней поговорить. Гуляет она нечасто.
И, кажется, певицу можно понять. Гулять по такому катку, как здесь, не самое приятное занятие.
Участок один — коттеджей два
Участок Ларисы Долиной окружен невысоким забором. Вдоль него аккуратно насажены голубые и зеленые ели. Есть в поместье певицы сад и огород.
Гулять с собаками рядом со своим участком певица запрещает — около ворот установлен специальный знак.
На огромном земельном участке Ларисы Долиной находятся несколько коттеджей, зоны для приема гостей, беседки, искусственный пруд. В четырехэтажном особняке живет сама певица и ее муж, а для дочери и ее семьи построен двухэтажный дом.
Один из жителей деревни Протасово, который раньше работал водителем в местном ресторанчике, рассказал, что привозил Ларисе Долиной обеды.
— Раньше у нас работал ресторан, и она частенько заказывала из него обеды, — рассказывает мужчина. — Но когда я их привозил, она обычно не приходила забирать заказ, меня встречал кто-то из ее работников. Обычно я видел ее, когда она прогуливалась по своему саду или что-то делала на участке.
Участок у певицы действительно большой. По периметру забора на заднем дворе развешаны жестяные банки из-под пива — для чего, не совсем понятно. Можно лишь предположить, что это для отпугивания животных и птиц от грядок.
Из окон особняка певицы открывается потрясающий (даже зимой) вид. С заднего двора участка есть даже отдельный выход к пруду.
А если перейти на другую сторону пруда — от коттеджного поселка к Протасово, можно увидеть настоящее деревенское раздолье. Здесь вдоль берега установлены пчелиные ульи, где-то вдалеке слышен крик петуха, а на ближайшем участке пасутся цесарочки.
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