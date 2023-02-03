Два дома, пруд и пивные банки на заборе. Как в деревенском особняке с размахом живет Лариса Долина

Лариса Долина — эстрадная певица, актриса и народная артистка РФ. Трехкратная обладательница национальной российской музыкальной премии «Овация». С 2016 года работает заведующей и профессором кафедры эстрадно-джазового искусства МГИК. В январе 2023 года внесена в санкционные списки Украины.

Ледяная деревня

Первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в Протасово, — это покрытые льдом дороги. Причем настолько, что ходить по ним практически невозможно. Да и машины без шипованной резины вряд ли проедут.

