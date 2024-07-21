На место прибыли реанимобили: под Новосибирском столкнулись две машины — видео с места ДТП

Вечером 21 июля в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на месте находятся машины реанимации.
По его данным, авария произошла на трассе возле села Гусиный Брод в Новосибирском районе. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Nissan Terrano.
— На место аварии прибыли два реанимобиля, — сказано в сообщении.
Очевидцы сняли место ДТП на видео. Судя по кадрам, кроме медработников, на участке ДТП работают сотрудники полиции.
Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС. НГС обратился в Госавтоинспекцию региона с целью узнать, есть ли пострадавшие в аварии.
21 июля пять человек получили травмы в ДТП в Новосибирской области. Авария произошла в Тогучинском районе вблизи села Карпысак.
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По предварительным данным, авария произошла около 20: 25 часов на 25 километре дороги К-19Р.
— Водитель ВАЗ-2109, объезжая пробку в прямом направлении по полосе, предназначенной для поворота направо, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Терано», — сообщили в Госавтоинспекции.
Машиной «Ниссан» управлял 65-летний водитель. Он ехал во встречном направлении и поворачивал налево.
В результате травмы получили три пассажирки ВАЗа и водитель «Ниссана». На месте работает Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП уточняются.