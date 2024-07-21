На место прибыли реанимобили: под Новосибирском столкнулись две машины — видео с места ДТП

На участке трассы столкнулись ВАЗ-2109 и Nissan Terrano Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











Вечером 21 июля в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на месте находятся машины реанимации.



По его данным, авария произошла на трассе возле села Гусиный Брод в Новосибирском районе. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Nissan Terrano.



— На место аварии прибыли два реанимобиля, — сказано в сообщении.

Место ДТП сняли на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

Очевидцы сняли место ДТП на видео. Судя по кадрам, кроме медработников, на участке ДТП работают сотрудники полиции.



Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС. НГС обратился в Госавтоинспекцию региона с целью узнать, есть ли пострадавшие в аварии.

По данным 2ГИС, на участке незначительно затруднено движение транспорта Источник: 2ГИС











21 июля пять человек получили травмы в ДТП в Новосибирской области. Авария произошла в Тогучинском районе вблизи села Карпысак.

