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Происшествия На место прибыли реанимобили: под Новосибирском столкнулись две машины — видео с места ДТП

На место прибыли реанимобили: под Новосибирском столкнулись две машины — видео с места ДТП

Авария произошла вблизи села Гусиный Брод

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4 комментария
На участке трассы столкнулись ВАЗ-2109 и Nissan Terrano

Вечером 21 июля в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на месте находятся машины реанимации.

По его данным, авария произошла на трассе возле села Гусиный Брод в Новосибирском районе. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Nissan Terrano.

— На место аварии прибыли два реанимобиля, — сказано в сообщении.

Место ДТП сняли на видео

Очевидцы сняли место ДТП на видео. Судя по кадрам, кроме медработников, на участке ДТП работают сотрудники полиции.

Данные о ДТП появились на сайте 2ГИС. НГС обратился в Госавтоинспекцию региона с целью узнать, есть ли пострадавшие в аварии.

По данным 2ГИС, на участке незначительно затруднено движение транспорта

21 июля пять человек получили травмы в ДТП в Новосибирской области. Авария произошла в Тогучинском районе вблизи села Карпысак.

Обновлено.

По предварительным данным, авария произошла около 20: 25 часов на 25 километре дороги К-19Р.

— Водитель ВАЗ-2109, объезжая пробку в прямом направлении по полосе, предназначенной для поворота направо, совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Терано», — сообщили в Госавтоинспекции.

Машиной «Ниссан» управлял 65-летний водитель. Он ехал во встречном направлении и поворачивал налево.

В результате травмы получили три пассажирки ВАЗа и водитель «Ниссана». На месте работает Госавтоинспекция, обстоятельства ДТП уточняются.

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ДТП Новосибирская область Гусинобродский тракт Госавтоинспекция
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Комментарии
5
233143581
21 июля 2024, 23:10
Крабы и "телевизор" погнуло у девятки теперь.
Марго. Вредная
21 июля 2024, 23:06
У какого то села так раз мотаться. На расслабоне ехали, видимо. Это как раз то, за что я не люблю малозагруженные дороги. Внимани водителя становится в разы меньше и зря.
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