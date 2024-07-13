Ехала по полевой дороге: девушка без прав сбила двух девочек у озера в Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирска 19-летняя девушка без водительских прав сбила двух девочек 8 и 3 лет. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла рядом с озером Чаны, примерно в двух километрах от деревни Квашнино. Около полудня девушка находилась за рулем автомобиля и двигалась по полевой накатанной дороге. В пути она совершила наезд на двух детей 8 и 3 лет.

