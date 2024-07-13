НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

с-в.

 744мм 45%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Кровавая драка в электричке — видео конфликта

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Шато Мигрень
Топовые летники Новосибирска
Ученая делает крем
Ретрокино в стиле Феллини
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия Ехала по полевой дороге: девушка без прав сбила двух девочек у озера в Новосибирской области

Ехала по полевой дороге: девушка без прав сбила двух девочек у озера в Новосибирской области

Инцидент произошел в Барабинском районе

2 439
27 комментариев
Авария произошла около 12 часов 13 июля

В Барабинском районе Новосибирска 19-летняя девушка без водительских прав сбила двух девочек 8 и 3 лет. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла рядом с озером Чаны, примерно в двух километрах от деревни Квашнино. Около полудня девушка находилась за рулем автомобиля и двигалась по полевой накатанной дороге. В пути она совершила наезд на двух детей 8 и 3 лет.

Пострадавшие доставлены в больницу, характер их травм устанавливается. Водителя задержали, с ней проводятся следственные действия.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее житель Новосибирска сбил 8-летнего мальчика в Республике Алтай. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область МВД ДТП ГАИ ДТП с детьми
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
трям-брям
13 июля 2024, 22:20
Водительница, видимо, была в состоянии изоленты - синего цвета и лишала ко всем.
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 21:41
сколько там уже побывало к 19годам ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

Алёна,36

Дмитрий ,41

El,30

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление