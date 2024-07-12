Сибирячка заявила о нападении крысы на ребенка в бассейне. Оказалось, что это была белка

Бельчонка поймали сотрудники бассейна и выпустили на волю Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жительница Академгородка Олеся Усольцева заявила, что крыса искусала подростка в бассейне «Ремикс», расположенном на улице Мусы Джалиля. По словам сибирячки, все произошло около 16 часов в пятницу, 12 июля.



Девушка рассказала, что выходила из воды после плавания и увидела юношу, который нес в руках крысу.



— Выхожу, и навстречу мне идет мальчик, держит в руках крысу. Он держал ее в одной руке, она у него в руке извивалась, именно в этот момент она его несколько раз укусила. Тренер бассейна открыла окно, чтобы мальчик ее выкинул, ребенок разжал руку, и крыса убежала. Я посмотрела на мальчика — у него несколько укусов до крови, были такие мелкие ранки от укусов, — рассказала НГС Олеся.



Девушка предложила молодому человеку довезти его до больницы, на что получила отказ. В то же время Олеся видела, как тренер по плаванию обработала мальчику раны от укусов.



Корреспондент НГС связался с администрацией бассейна. Там сообщили, что девушка видела не крысу, а белку.



— Она забежала к нам прям в бассейн. Маленький бельчонок, хорошенький. Устали его долго ловить, вот только что поймали, засунули в пакет и вынесли на улицу. Бельчонок жив, с ним все хорошо, — сообщила НГС администратор бассейна.

