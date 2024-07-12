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Происшествия Сибирячка заявила о нападении крысы на ребенка в бассейне. Оказалось, что это была белка

Сибирячка заявила о нападении крысы на ребенка в бассейне. Оказалось, что это была белка

Раны молодому человеку обработали сотрудники бассейна

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10 комментариев
Бельчонка поймали сотрудники бассейна и выпустили на волю

Жительница Академгородка Олеся Усольцева заявила, что крыса искусала подростка в бассейне «Ремикс», расположенном на улице Мусы Джалиля. По словам сибирячки, все произошло около 16 часов в пятницу, 12 июля.

Девушка рассказала, что выходила из воды после плавания и увидела юношу, который нес в руках крысу.

— Выхожу, и навстречу мне идет мальчик, держит в руках крысу. Он держал ее в одной руке, она у него в руке извивалась, именно в этот момент она его несколько раз укусила. Тренер бассейна открыла окно, чтобы мальчик ее выкинул, ребенок разжал руку, и крыса убежала. Я посмотрела на мальчика — у него несколько укусов до крови, были такие мелкие ранки от укусов, — рассказала НГС Олеся.

Девушка предложила молодому человеку довезти его до больницы, на что получила отказ. В то же время Олеся видела, как тренер по плаванию обработала мальчику раны от укусов.

Корреспондент НГС связался с администрацией бассейна. Там сообщили, что девушка видела не крысу, а белку.

— Она забежала к нам прям в бассейн. Маленький бельчонок, хорошенький. Устали его долго ловить, вот только что поймали, засунули в пакет и вынесли на улицу. Бельчонок жив, с ним все хорошо, — сообщила НГС администратор бассейна.

В конце мая к новосибирским волонтерам принесли на выхаживание семерых новорожденных бельчат. Милые зверьки лишились крова и родителей после шторма.

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Новосибирск Бассейн Белка Крыса Дети
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Комментарии
11
Zemb
12 июля 2024, 19:55
денег мамке короче не дадут! можно расходиться.
Фродо Бэггинс
12 июля 2024, 19:59
в каком месте она девушка ???
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