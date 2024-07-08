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Происшествия Знал сферу ЖКХ «от и до»: чем запомнился бывший новосибирский министр Евгений Ким — он умер в 63 года

Знал сферу ЖКХ «от и до»: чем запомнился бывший новосибирский министр Евгений Ким — он умер в 63 года

Он возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в 2015–2018 годы

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33 комментария
Евгений Сергеевич Ким родился в 1960 году

В понедельник, 8 июля, стало известно о смерти экс-министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгения Кима. Бывший чиновник скончался 7 июля в возрасте 63 лет, он возглавлял министерство три года — с января 2015 по апрель 2018 года.

«Прошел большой трудовой путь»

Как написал в своем телеграм-канале бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, кроме работы в министерстве, Евгений Ким ранее занимал должность главы Калининского района. Он охарактеризовал бывшего министра «настоящим профессионалом своего дела, ответственным и инициативным руководителем».

— Евгений Сергеевич знал сферу жилищно-коммунального хозяйства «от и до», пройдя большой трудовой путь: слесарь и инженер в ЖЭУ, руководитель предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского района», заместитель и глава района, начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии, заместитель и министр ЖКХ области, директор Фонда модернизации ЖКХ области, — сказано в телеграм-канале Анатолия Локтя.

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, которое и возглавлял Евгений Ким, также выразили соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя.

— Память о квалифицированном специалисте и сильном руководителе останется навсегда, — сказано на сайте министерства.

Настоящее имя Евгения Сергеевича Кима — Ким Те Су. Он родился в 1960 году в Синегорске Южно-Сахалинска, в 1988 году окончил институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске. С середины 90-х годов работает в сфере ЖКХ, более 10 лет занимал руководящие посты в администрации Калининского района Новосибирска. В 2011 году стал вице-мэром, возглавлял городской департамент энергетики и ЖКХ.

Чем известен на посту

Министром жилищно-коммунального хозяйства области Евгения Кима назначили в 2015 году, он ушел в отставку весной 2018 года.

Несмотря на относительно недолгий срок работы министром, Ким успел оказаться втянутым в скандал с концессионным соглашением о строительстве мусороперерабатывающих комплексов.

Один из самых болезненных вопросов, с которыми столкнулся Ким в начале работы на должности министра, — программа капремонта. В начале 2015 года бывший тогда губернатором области Городецкий сообщил, что в нашем регионе она провалилась.

В сентябре 2016 года собственникам новых многоквартирных домов разрешили не платить взносы за капремонт в первые три года с момента включения дома в региональную программу капремонта. Ким объяснил решение тем, что это минимальный срок, при котором действуют гарантии застройщиков. При этом через месяц тарифы на капремонт выросли, что, по словам министра, было связано с инфляцией, к тому же в 2015–2016 годах размер взноса на капремонт не индексировался.

Во время работы Кима на посту министра ЖКХ в Новосибирской области шли работы по федеральной программе благоустройства дворов и парков. В 2017 году на это было запланировано около 800 миллионов рублей, в том числе около 500 — из федерального бюджета. В городском списке оказалось 180 дворов в разных районах — от ботсада до Затулинки.

Когда ушел с поста министра

Информация об уходе Евгения Кима с поста министра появилась в марте 2018 года — сообщалось, что он написал заявление об увольнении. Губернатор Андрей Травников, отвечая на вопрос об отставке чиновника, заявлял:

— Я, наверное, в двадцатый раз напомню, что я не комментирую кадровые решения. За редким исключением в случае каких-то злоупотреблений и преференций со стороны правоохранительных органов, но это не тот случай. Некорректно комментировать решения людей, тем более личные решения людей в отношении своей судьбы, — заключил в 2018 году губернатор.

С 2019 по 2023 год Евгений Ким был исполнительным директором Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образования региона.

Зимой 2024 года в Новосибирской области простились с 22-летним сотрудником администрации Бердска Кириллом Слепаковым. Он был ведущим экспертом пресс-центра городской администрации.

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Министерство ЖКХ Смерть человека Анатолий Локоть Новосибирская область
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Комментарии
34
153659322
8 июля 2024, 19:07
Хотелось бы что хорошего сказать, а нечего🤷‍♀️
Мон@шка60+
8 июля 2024, 19:10
А карманов-то и нет.
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