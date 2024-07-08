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Город Умер бывший министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким — ему было 63 года

Умер бывший министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким — ему было 63 года

Прощание с экс-министром состоится 9 июля

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38 комментариев
Экс-чиновнику было 63 года

7 июля года скончался бывший министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. Ему было 63 года. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Евгений Сергеевич Ким родился 23 декабря 1960 года, в поселке Синегорск Сахалинской области. В 1988 году окончил институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске. С января 2015 по апрель 2018 года Евгений Ким возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

С 2019 по 2023 год был исполнительным директором Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований региона. В 2022 году Евгений Ким получил звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области» за заслуги перед отраслью.

Прощание с Евгением Сергеевичем состоится во вторник, 9 июля 2024 года, в 12:00 в прощальном зале в Новосибирске на улице Кропоткина, 112.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича.

Несколько лет назад в Новосибирске скончался экс-сенатор Алексей Беспаликов. Ему было 73 года.

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Комментарии
40
Звездолет Сигареты Вега
8 июля 2024, 14:40
Не смог полностью переварить станцию М. Золотая Нива. Дети и внуки, продолжат это святое дело.
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 14:27
Ещё один не дожил до пенсии
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