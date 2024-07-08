Умер бывший министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким — ему было 63 года

Экс-чиновнику было 63 года Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











7 июля года скончался бывший министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Ким. Ему было 63 года. Об этом сообщили на сайте правительства региона.



Евгений Сергеевич Ким родился 23 декабря 1960 года, в поселке Синегорск Сахалинской области. В 1988 году окончил институт инженеров железнодорожного транспорта в Новосибирске. С января 2015 по апрель 2018 года Евгений Ким возглавлял министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

С 2019 по 2023 год был исполнительным директором Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований региона. В 2022 году Евгений Ким получил звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области» за заслуги перед отраслью.

Прощание с Евгением Сергеевичем состоится во вторник, 9 июля 2024 года, в 12:00 в прощальном зале в Новосибирске на улице Кропоткина, 112.



Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Евгения Сергеевича.

Несколько лет назад в Новосибирске скончался экс-сенатор Алексей Беспаликов. Ему было 73 года.