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В Барабинском районе погибла 15-летняя девочка

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Происшествия В приемной семье Барабинского района погибла 15-летняя девочка

В приемной семье Барабинского района погибла 15-летняя девочка

Инцидентом занимаются следователи

5 440
16 комментариев
Семья, в которой жила девочка, благополучная

В Барабинском районе Новосибирской области погибла 15-летняя девочка. Сейчас следователи выясняют, что произошло.

— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали редакции НГС в пресс-службе СУ СК региона.

Как сообщил «Прецеденту» источник, близкий к ситуации, трагедия произошла в пятницу 5 июля. По словам собеседника, погибшая воспитывалась в приемной семье вместе с другими приемными детьми.

Ссылаясь на министерство труда и социального развития Новосибирской области, издание пишет, что семья благополучная, и причины гибели не установлены.

На момент подготовки публикации корреспонденту НГС не удалось дозвониться до регионального минтруда и администрации Барабинского района. Редакция отправила туда запросы, а также обратилась за комментарием к уполномоченной по правам ребенка в НСО Надежде Болтенко.

Если вы знаете обстоятельства трагедии, свяжитесь с редакцией НГС
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В Новосибирской области 11-летняя девочка погибла в интернате.

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Комментарии
16
shamank331
8 июля 2024, 14:59
статья вообще от заголовка не отличается, заголовок кричащий, новость ни о чем, от чего,что, почему, зачем❓Нет ни одного ответа в статье!
Татьяна 53
8 июля 2024, 15:28
Зачем эта статья, если ничего не ясно
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