В приемной семье Барабинского района погибла 15-летняя девочка

В Барабинском районе Новосибирской области погибла 15-летняя девочка. Сейчас следователи выясняют, что произошло.
— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали редакции НГС в пресс-службе СУ СК региона.
Как сообщил «Прецеденту» источник, близкий к ситуации, трагедия произошла в пятницу 5 июля. По словам собеседника, погибшая воспитывалась в приемной семье вместе с другими приемными детьми.
Ссылаясь на министерство труда и социального развития Новосибирской области, издание пишет, что семья благополучная, и причины гибели не установлены.
На момент подготовки публикации корреспонденту НГС не удалось дозвониться до регионального минтруда и администрации Барабинского района. Редакция отправила туда запросы, а также обратилась за комментарием к уполномоченной по правам ребенка в НСО Надежде Болтенко.
В Новосибирской области 11-летняя девочка погибла в интернате.
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