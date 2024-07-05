НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

с-в.

 741мм 80%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,12
EUR 94,98

СРОЧНО

НГС разыгрывает «Айфон» — условия

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Многодетные на пикете у Кремля
Кража 90 миллионов из банка
Что вытворяли випы в нулевые
Фестиваль для бизнесменов
Разбор нарядов с «Ники»
Что делать в новолуние
Афиша на июль
НГС в Telegram
Происшествия подробности Полуразрушенный дом и погибший ребенок. Что известно об атаке беспилотников в Краснодарском крае

Полуразрушенный дом и погибший ребенок. Что известно об атаке беспилотников в Краснодарском крае

Несколько человек находится в больнице

352
9 комментариев
Местных пришлось эвакуировать

Ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае в ночь на 5 июля. Еще 5 человек находится в больнице.

— К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как выглядит дом после атаки беспилотников

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.

Также наблюдаются проблемы с электроэнергией. Нарушена работа подстанции, которая питает большую часть города.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Среди них — двое детей.

Беспилотники минувшей ночью пытались атаковать и Ростовскую область. Данных о пострадавших в регионе нет. Похожая ситуация в Курской области. Там пострадала музыкальная школа и ближайшие к ней магазины. Всего за ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны РФ.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотника Краснодарский край БПЛА Дети Погибшие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
5 июля 2024, 12:09
до 24/02/22 ни на Краснодар, ни на Белгород, ни куда либо ещё в РФ ничего не падало и никто не гиб. А потом кое-кто решил попасть в учебник истории. Попал, только в другой ипостаси...
Гость
5 июля 2024, 12:13
Даже читать не буду,я и так знаю кто виноват.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Знакомства

Антонида,  40

Нехочуха,  43

Ирина,  47

ЮлиЯ,  42

Вера,  53

Джером,  37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление