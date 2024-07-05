Полуразрушенный дом и погибший ребенок. Что известно об атаке беспилотников в Краснодарском крае

Ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае в ночь на 5 июля. Еще 5 человек находится в больнице.
— К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.
Также наблюдаются проблемы с электроэнергией. Нарушена работа подстанции, которая питает большую часть города.
Ранее сообщалось о шести пострадавших. Среди них — двое детей.
Беспилотники минувшей ночью пытались атаковать и Ростовскую область. Данных о пострадавших в регионе нет. Похожая ситуация в Курской области. Там пострадала музыкальная школа и ближайшие к ней магазины. Всего за ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над территорией Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны РФ.