Полуразрушенный дом и погибший ребенок. Что известно об атаке беспилотников в Краснодарском крае

Местных пришлось эвакуировать Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Ребенок погиб в результате атаки беспилотников на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае в ночь на 5 июля. Еще 5 человек находится в больнице.

— К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налета беспилотников в Приморско-Ахтарске, — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как выглядит дом после атаки беспилотников Источник: «Осторожно, новости» / T.me

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов эвакуировали.



Также наблюдаются проблемы с электроэнергией. Нарушена работа подстанции, которая питает большую часть города.



Ранее сообщалось о шести пострадавших. Среди них — двое детей.

