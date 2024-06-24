Кровь, сгоревшие машины и стрельба. ФСБ показала ликвидацию боевиков, устроивших теракт в Дагестане

ФСБ опубликовала кадры спецоперации по ликвидации боевиков Источник: Национальный антитеррористический комитет (НАК)











Режим контртеррористической операции в Дагестане после серии терактов в регионе отменен. ФСБ опубликовала кадры, как проходили задержания боевиков, напавших на синагогу и церковь.



В Дагестане 23 июня террористы подожгли синагогу и церковь в Дербенте, также напали на сотрудников полиции. В Махачкале произошла почти аналогичная атака. Боевики напали на полицейских возле Кафедрального собора. Их подельники закидали «коктейлями Молотова» синагогу. На улицах городов периодически возникала стрельба. Трагедия привела к жертвам среди мирного населения и силовиков.

Как проходили поиски и задержания террористов Источник: Городские порталы

В результате нападения боевиков есть десятки раненых и погибших. На данный момент известно о 15 погибших сотрудниках полиции. Среди гражданских погибли православный священник — отец Николай в Дербенте и охранник храма в Махачкале.

Священник служил более 40 лет в этом храме Источник: Борис Корчевников / T.me











После многочисленных атак преступники пытались скрыться: часть убегала, некоторые сбегали на автомобиле. Все въезды и выезды были закрыты, полиция проверяла каждую машину, чтобы не дать преступникам уйти. Улицы патрулировали даже на конях.

В Дербенте ликвидировали двоих, а в Махачкале троих бандитов. Среди них были двое сыновей главы Сергокалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова. Его дети и племянник были ваххабитами, признался Омаров на допросе, передает Baza.

Помимо ликвидированных боевиков, силовики вышли на связанных с ними людей. Нескольких задержали в Махачкале. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство — Кавказская провинция» (ИГ-КП).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранении оружия и о хищении оружия. В республике объявили траур после трагедии.

Как выглядит церковь, на которую напали боевики Источник: официальный канал пресс-службы главы Дагестана

Глава региона Сергей Меликов прибыл в Дербент. Он осмотрел церковь и синагогу. В планах также провести совещание в администрации города.

