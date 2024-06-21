Воевал в Чечне и работал шахтером. Новые подробности о погибшем во время атаки БПЛА в Краснодаре

Погибшему было 66 лет Источник: соцсети Алексея Ужегова; Екатерина Железнова / 93.RU











В Краснодаре в ночь на 21 июня жители услышали взрывы. Около 02:00 БПЛА атаковали Юный автовокзал, обломки упали на соседнюю котельную на улице Захарова. В этот момент там дежурил оператор. Утром власти сообщили, что он погиб.



Уже к 12:00 у котельной появился стихийный мемориал. Тепловики принесли гвоздики и повесили фото погибшего на заборе котельной. Что о нем известно, рассказывает портал 93.RU.



Пытался помочь раненым

В Краснодар Алексей Ужегов приехал не так давно. В местную компанию «Краснодартеплоэнерго» устроился в марте 2021 года. За это время он успел поработать оператором на нескольких объектах, последним стала котельная недалеко от выезда из города.

Котельная, где в ночь ЧП работал Алексей Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











В ночь на 21 июня Алексей дежурил. Приехал на работу на своей машине Volkswagen Touran, оставив ее недалеко от входа в котельную. Около 02:00 он услышал звуки взрывов, это был первый прилет дрона. Алексей выбежал на улицу, чтобы помочь раненым, но в этот момент снова произошел взрыв и с неба посыпались обломки БПЛА. Это были последние минуты его жизни.



Коллеги Алексея рассказали 93.RU, что уже после трагедии знакомые раненых, которые находятся в больнице, спрашивали, как себя чувствует оператор, еще не зная, что он погиб.



— Три года мы вместе работали, очень был ответственный человек, выручал, помогал, если кто заболел, готов был выйти, отработать. Никаких нареканий, замечаний у него не было. Хороший был человек, бывший военный, но мы лично последний раз давно виделись, в марте еще, — вспоминает начальник эксплуатационного района «Восточный» Александр Юрин.

Машина Алексея Источник: Екатерина Железнова / 93.RU











Иномарка Алексея до сих пор находится у котельной. В машине выбиты стёкла, местами видны пробоины от осколков. Одно колесо спущено.



Воевал в Чечне

Алексей родился в 1958 году. 1 июня он отметил свое 66-летие. Коллеги из «Краснодартеплоэнерго» вспоминают, как он рассказывал им об участии в первой и второй чеченских кампаниях.

Алексей в годы военной службы Источник: соцсети Алексея Ужегова











До этого была информация, что он был на войне в Афганистане, а также в прошлом году участвовал в военной операции на Украине, но родственники погибшего в разговоре с 93.RU это опровергли. Коллеги говорят, что он помогал нуждающимся людям на спецоперации, вероятнее всего, участвовал в сборе гуманитарной помощи.



В 2023-м, когда ему было 65 лет, работал в другой котельной на улице Химзаводской. Это сезонный объект, который в летнее время не работает. Гендиректор компании Руслан Хайров рассказал, что как раз в это время Алексей Ужегов ушел на специальную военную операцию на Украине. Там он был с июля по сентябрь.



Работал и шахтером, и кинологом

66-летний оператор котельной родом из Пермского края из города Кунгура. На Кубань Алексей переехал со своей на тот момент супругой Светланой.



— Мы прожили вместе с ним 23 года. Познакомились и создали семью в Воркуте, а затем переехали на мою малую родину. Жили в Курганинске. Когда мы сошлись, у меня было двое детей, сыну семь лет и дочке четыре года. У него своих детей не было. Мы периодически созванивались, поздравляли друг друга с праздниками, но так близко в последние годы не общались, — рассказывает бывшая жена Алексея Светлана.

Алексей только недавно отметил день рождения Источник: соцсети Алексея Ужегова











В родном городе у погибшего из-за БПЛА осталась сестра, она младше него на пять лет. Женщина поделилась с 93.RU, что ее брат учился в речном училище, а в Воркуте работал шахтером.



— Брат есть брат. Всяко бывает, и ссорились, и мирились. Но у нас всё было хорошо. У нас мама одна, а папы разные, но уже никого нет. Я осталась совсем одна, — рассказала 93.RU сестра погибшего Светлана.



По словам бывшей супруги, у погибшего было около пяти браков. Хоронить Алексея будут в Кунгуре, где живет его последняя жена Анастасия. Невестка женщины Ирина рассказала 93.RU, что в прошлом он работал кинологом.



— Это был самый замечательный человек на свете. Он всегда отзывчивый был, если человек обращался к нему с какой-то проблемой, обязательно помогал. Никогда не оставлял в беде, — рассказала невестка Анастасии.



В «Краснодартеплоэнерго» сообщили, что приняли решение создать на улице Захарова мемориал в память о сотруднике, а также назвать котельную его именем.



О том, как после атаки выглядит место ЧП в районе автовокзала «Южный», мы рассказали в этом репортаже.

