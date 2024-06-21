Люди пострадали и погибли, автовокзал разрушен, загорелся НПЗ. Что известно о мощной атаке беспилотников на юг России?

В Краснодаре жители ночью увидели обломки БПЛА на дорогах Источник: chpkrasnodara / T.me; prikubansky / vk.com











ВСУ массированно атаковали Россию беспилотниками и безэкипажными катерами ночью 21 июня. Сначала они запустили 117 БПЛА по югу России, прилеты зафиксировали на Кубани и в Крыму. В результате пострадали люди, дома, нефтеперерабатывающий завод, автовокзал, котельная. С утра с территории Украины запустили новую атаку, на этот раз по Белгородской области. Всё, что известно о происшествии, рассказываем в материале.

Краснодарский край

Самые сильные последствия от атаки ощутил Краснодарский край. В ночь на 21 июня его жители услышали звуки, похожие на взрывы. В Ильском пострадали два работника НПЗ, в Краснодаре — четверо жителей. Также в МЧС сообщили о травмах у двух пожарных. Уже утром власти сообщили о погибшем сотруднике котельной в крайцентре недалеко от автовокзала «Южный». Всего, по данным Минобороны, в крае сбили 43 аппарата.



Жители засняли, как БПЛА летели, а затем произошел взрыв Источник: prikubansky / vk.com

В первую очередь оперштаб Кубани рассказал о ЧП в курортном поселке Волна (Темрюкский район). Там обломки дрона упали на гостевой дом. Людей успели эвакуировать, пострадавших нет.

Жители Ейского района услышали грохот около 01:10, также многие жаловались на проблемы со светом. По официальным данным, среди мирного населения пострадавших нет, разрушений гражданской инфраструктуры тоже. По поводу военнослужащих власти не уточнили.

Активнее было в Северском районе. Первые сообщения от жителей стали поступать около 01:45. Читатель 93.RU из Новодмитриевской насчитал 25 взрывов. Люди видели, как пролетают БПЛА. Дроны сбили в поселке Афипском, пострадавших там нет. А вот в Ильском на территории нефтезавода из-за атаки начался пожар площадью 50 квадратных метров. В ЕДДС сообщения об этом поступили около 04:00. По предварительным данным, ранены два сотрудника.

Адыгея

Ночная атака коснулась и соседней Адыгеи. Прилеты были в ауле Козет, поселке Новом и Яблоновском. Жители рассказали, что в Яблоновке из-за атаки БПЛА произошел пожар в частном доме. Журналистка 93.RU побывала на месте ЧП этой ночью, там работали спецслужбы, никого не пускали.



Также около двух часов был перекрыт Яблоновский мост для проезда автомобилей, движение возобновили ближе к 04:16. Сейчас в республике закрыт прямой выезд из поселка Новое. Дорогу оцепили силовики.



По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, во время атаки была повреждена крыша жилого дома. Семье обещали оказать помощь. Пострадавших нет.

Дом, где во время атаки повредило кровлю Источник: krasnodar_kray_/ vk.com











Многие перепугались от увиденного Источник: NewsOboz / vk.com

Краснодар

Не менее 10 взрывов услышали жители около 02:00. В районе Яблоновского моста во время прилета выбило стекла в одном автобусе. По данным властей, оказались повреждены автовокзал Южный и рядом стоящая котельная, туда попали обломки БПЛА.

Так сейчас выглядит автовокзал Источник: krasnodar_kray_vk.com











Губернатор сообщил о четырех пострадавших, но уже к 07:30 стало известно об одном погибшем. Он был сотрудником котельной. Его семье будет оказана помощь.

Утром также в МЧС Кубани сообщили, что во время массированной атаки двое пожарных получили травмы. Сотрудникам оказали медпомощь, они продолжат лечение на дому. Пока точно неизвестно, в каком именно районе они пострадали.