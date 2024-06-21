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Происшествия В двух районах Новосибирска хотят ввести режим повышенной готовности — с чем он связан

В двух районах Новосибирска хотят ввести режим повышенной готовности — с чем он связан

По проекту постановления должны создать оперативный штаб

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Речь идет о Первомайском и Советском районах

Из-за ситуации с паводком сразу в двух районах Новосибирска — Первомайском и Советском — хотят ввести режим повышенной готовности. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте города.

— В целях принятия оперативных мер по недопущению чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением СНТ, расположенных в пойме реки Оби, постановляю ввести на территории Первомайского и Советского районов режим повышенной готовности, — говорится в проекте постановления.

Согласно проекту, среди тех, кого должны будут перевести в режим повышенной готовности — городская и районные комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, а также ЕДДС.

После подписания постановления должен быть создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления СНТ в Первомайском и Советском районе. Его руководителем станет начальник департамента по ЧС. Им является Сергей Куценко.

Кроме того, проект предусматривает помощь населению и готовность пунктов временного размещения для эвакуированных людей, которые расположены в учебных заведениях.

Ранее НГС публиковал фото из СНТ в районе Старого шоссе. Обь вышла из берегов и затопила рядом участки.

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Новосибирск Паводок Первомайский район Советский район Обь Подтопление
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