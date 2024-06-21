В двух районах Новосибирска хотят ввести режим повышенной готовности — с чем он связан

Речь идет о Первомайском и Советском районах Источник: T.me/novosibtop











Из-за ситуации с паводком сразу в двух районах Новосибирска — Первомайском и Советском — хотят ввести режим повышенной готовности. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, опубликованном на официальном сайте города.



— В целях принятия оперативных мер по недопущению чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением СНТ, расположенных в пойме реки Оби, постановляю ввести на территории Первомайского и Советского районов режим повышенной готовности, — говорится в проекте постановления.



Согласно проекту, среди тех, кого должны будут перевести в режим повышенной готовности — городская и районные комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, а также ЕДДС.



После подписания постановления должен быть создан оперативный штаб по ликвидации последствий подтопления СНТ в Первомайском и Советском районе. Его руководителем станет начальник департамента по ЧС. Им является Сергей Куценко.



Кроме того, проект предусматривает помощь населению и готовность пунктов временного размещения для эвакуированных людей, которые расположены в учебных заведениях.



Ранее НГС публиковал фото из СНТ в районе Старого шоссе. Обь вышла из берегов и затопила рядом участки.

