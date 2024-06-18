Паводок на дачах: новосибиры приехали на затопленные участки — фото из «Геолога»

Обь вышла из берегов и затопила участки СНТ в районе Старого шоссе в Новосибирске. Фото с месте очевидцы показали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Из-за повышения уровня воды в Оби подтопило СНТ в Новосибирске. Вода затопила территорию СНТ «Геолог», где уровень воды в реке достиг 380 сантиметров, — сзаявил свидетели происходящего.
В телеграм-канале также добавили, что при подъеме уровня воды затопило часть переулков и восемь участков, один из которых был заброшен.
На фото видно, что на дороге дачного товарищества разлилась вода. Также водой залит один из участков.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области на момент публикации НГС не смогли прокомментировать происходящего.
Ранее НГС писал о том, что Новосибирск третий раз за сутки накрыл шторм. Люди прятались в переходах, а улицы затопило.