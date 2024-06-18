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Паводок на дачах: новосибиры приехали на затопленные участки — фото из «Геолога»

На территории СНТ залило часть переулков и 8 участков

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Дачные участки залило водой

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Обь вышла из берегов и затопила участки СНТ в районе Старого шоссе в Новосибирске. Фото с месте очевидцы показали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Из-за повышения уровня воды в Оби подтопило СНТ в Новосибирске. Вода затопила территорию СНТ «Геолог», где уровень воды в реке достиг 380 сантиметров, — сзаявил свидетели происходящего.

В телеграм-канале также добавили, что при подъеме уровня воды затопило часть переулков и восемь участков, один из которых был заброшен.

На фото видно, что на дороге дачного товарищества разлилась вода. Также водой залит один из участков.

Дорогу кое-где в СНТ тоже затопило

Дорогу кое-где в СНТ тоже затопило

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В ГУ МЧС России по Новосибирской области на момент публикации НГС не смогли прокомментировать происходящего.

Ранее НГС писал о том, что Новосибирск третий раз за сутки накрыл шторм. Люди прятались в переходах, а улицы затопило.

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ЗатопилоОбьСНТГеолог
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