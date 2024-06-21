«Самовоспламенился»: в Новосибирске на Есенина сгорел автомобиль — видео

Пламя потушили пожарные Источник: t.me/teleact54











На улице Есенина в Новосибирске вечером 20 июня загорелся автомобиль. Во время возгорания рядом с машиной находился владелец. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



Владелец автомобиля находился тут же, возле авто Источник: t.me/teleact54

— Вечером на Есенина самовоспламенился седан Mitsubishi Lancer. Пожарные быстро прибыли на вызов и сразу приступили к тушению, не дав автомобилю выгореть полностью, — сообщили очевидцы в телеграм-канале.



На видео мужчины наблюдают за пожаром, также работают специалисты МЧС и техника. По словам свидетелей возгорания, в результате никто не пострадал, а владелец машины находился рядом с ней. Почему произошел пожар, пока неизвестно. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что выезд был на улицу Есенина, 8/1 в Дзержинском районе в 21:21. Прибыли на место пожарные в 21:23. Локализовали огонь в 21:25, ликвидировали открытое горение в 21:26, ликвидировали возгорание в 21:30.

— Горело подкапотное пространство и часть салона на площади 2 кв.м. В результате поврежден моторный отсек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали 2 единицы техники и 8 сотрудников МЧС, — сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Ранее НГС писал о том, что автомобиль загорелся, когда семья новосибирцев поднималась в транспортном средстве в гору. Их спасли очевидцы.

