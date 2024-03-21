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Бастрыкин снова обратил внимание на район возле Хилокского рынка в Новосибирске

Жители пожаловались на нехватку мест в школах и мигрантов

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Глава Следственного комитета поручил доложить о ситуации

Председатель СК России Александр Бастрыкин снова обратил внимание на район возле Хилокского рынка в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно сообщению, в социальных сетях есть видеообращение жителей города, в котором отмечается, что в Хилокском районе работает рынок. Сотрудники рынка — мигранты, систематически нарушают общественный порядок.

— Из-за большого количества выходцев из ближнего зарубежья в образовательных учреждениях отсутствуют свободные места, в связи с чем дети проживающих там граждан вынуждены посещать школы, расположенные на значительном удалении от их места жительства, — говорится в официальном сообщении СК.

В Следственном комитете региона сейчас расследуется уголовное дело, еще одно — направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК региона Евгению Долгалеву доложить об установленных обстоятельствах с учетом обращения граждан. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее ситуация получила широкое распространение в СМИ, НГС писал, что два года назад Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями. Почти час главный следователь посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и беспредел мигрантов с местного рынка.

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Бастрыкин Хилокский рынок Следственный комитет
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