Глава Следственного комитета поручил доложить о ситуации Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Председатель СК России Александр Бастрыкин снова обратил внимание на район возле Хилокского рынка в Новосибирске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.



Согласно сообщению, в социальных сетях есть видеообращение жителей города, в котором отмечается, что в Хилокском районе работает рынок. Сотрудники рынка — мигранты, систематически нарушают общественный порядок.

— Из-за большого количества выходцев из ближнего зарубежья в образовательных учреждениях отсутствуют свободные места, в связи с чем дети проживающих там граждан вынуждены посещать школы, расположенные на значительном удалении от их места жительства, — говорится в официальном сообщении СК.

В Следственном комитете региона сейчас расследуется уголовное дело, еще одно — направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, организована процессуальная проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК региона Евгению Долгалеву доложить об установленных обстоятельствах с учетом обращения граждан. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.