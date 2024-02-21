«Никто не знаком с ними»: что говорят жители дома о паре с видео, где девушку запихнули в машину

Жителей дома на улице Петухова, 16/4 в Новосибирске оказались незнакомы с парой из видео, в котором рядом мужчина рядом с многоэтажккой силой затащил девушку в машину.



Ранее в соцсетях опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой видно, как неизвестный выходит из автомобиля, а затем силой уводит в него девушку. Судя по кадрам, после того, как он снова садится в машину, она уезжает. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД региона.