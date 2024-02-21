«Никто не знаком с ними»: что говорят жители дома о паре с видео, где девушку запихнули в машину

Жителей дома на улице Петухова, 16/4 в Новосибирске оказались незнакомы с парой из видео, в котором рядом мужчина рядом с многоэтажккой силой затащил девушку в машину.
Ранее в соцсетях опубликовали запись с камеры наблюдения, на которой видно, как неизвестный выходит из автомобиля, а затем силой уводит в него девушку. Судя по кадрам, после того, как он снова садится в машину, она уезжает. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, подчеркивают в пресс-службе ГУ МВД региона.
Одна из местных, пожелавшая остаться анонимной, рассказала редкации НГС, что об инциденте она узнала из чата дома — очевидицей не была.
— Просто написали сообщение, прислали видеозапись. Потом другой сосед тоже скинул запись с другого ракурса. Как я поняла, никто не знаком с этой парой, иначе был бы хоть какой-нибудь отклик, — полагает сибирячка. — Если бы было видно хоть номера на машине, то смогли бы отследить владельца.
Собеседница добавляет, что ей страшно за судьбу девушки из ролика. Ее сосед, на условиях анонимности, в разговоре с корреспондентом присоединился: он также узнал о произошедшем уже из записи.
— Лично не видел, с участниками видео не знаком, — говорит мужчина.
В управляющей компании «Центр коммунального хозяйства» НГС рассказали, что заявок от жильцов по поводу инцидента туда не поступало.
Ранее в Новосибирской области 35-летнего мужчину избили и уложили в багажник, а затем увезли в деревню, где насильно удерживали в частном доме.