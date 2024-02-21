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На Затулинке мужчина силой затащил девушку в «Хонду» и увез ее — это попало на видео

Автор ролика опасается, что с сибирячкой могло что-либо случиться

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По информации из соцсетей, инцидент произошел рядом с домом на улице Петухова

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Вечером 20 февраля на улице Петухова, 16/4 в Новосибирске неизвестный силой затащил девушку в машину Honda Accord и уехал. Инцидент попал на видео, а в пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что полиция начала проверку.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что сначала девушка отбегает от едущего автомобиля, затем тот останавливается, и из него выходит мужчина. Он направляется к ней, резко хватает и уводит в салон, несмотря на сопротивление.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В итоге автомобиль уехал

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Во избежание каких-либо серьезных последствий к девушке прошу разместить видео и информацию, которая может стать полезной в случае ее пропажи или другого преступления, — заявил автор поста.

В прошлом году НГС рассказывал, как в Новосибирской области 35-летнего мужчину избили и уложили в багажник, а затем увезли в деревню, где насильно удерживали в частном доме.

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