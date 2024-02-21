На Затулинке мужчина силой затащил девушку в «Хонду» и увез ее — это попало на видео

Вечером 20 февраля на улице Петухова, 16/4 в Новосибирске неизвестный силой затащил девушку в машину Honda Accord и уехал. Инцидент попал на видео, а в пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что полиция начала проверку.
Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что сначала девушка отбегает от едущего автомобиля, затем тот останавливается, и из него выходит мужчина. Он направляется к ней, резко хватает и уводит в салон, несмотря на сопротивление.
— Во избежание каких-либо серьезных последствий к девушке прошу разместить видео и информацию, которая может стать полезной в случае ее пропажи или другого преступления, — заявил автор поста.
В прошлом году НГС рассказывал, как в Новосибирской области