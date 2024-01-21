«Когда взрывается, земля дрожит». В Ленинградском порту вспыхнул огромный газовый терминал: видео

Очевидцы сообщили, что дважды слышали звук, похожий на взрыв. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке — корабли, предположительно из Панамы.

— Когда взрывается, земля под ногами дрожит, — сказал один из наблюдателей нашим коллегам из «Фонтанки», который, по его словам, находится в километре от событий.

