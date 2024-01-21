«Когда взрывается, земля дрожит». В Ленинградском порту вспыхнул огромный газовый терминал: видео

Ночью 21 января в Ленинградской области вспыхнул газовый терминал компании «Новатэк». ЧП случилось в порту Усть-Луга. О случившемся сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
— Проведена эвакуация персонала. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС и Леноблпожспаса. В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности, — сообщил губернатор.
Он передал, что пострадавших в результате пожара нет.
Очевидцы сообщили, что дважды слышали звук, похожий на взрыв. По словам одного из работников, который находится рядом, поблизости есть аммиачные емкости и емкости с азотом. Рядом на погрузке — корабли, предположительно из Панамы.
— Когда взрывается, земля под ногами дрожит, — сказал один из наблюдателей нашим коллегам из «Фонтанки», который, по его словам, находится в километре от событий.