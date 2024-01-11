«Роман, ты меня слышишь?» Водитель шесть часов погибал от инсульта на глазах у уральских гаишников, решивших, что он пьян

Роман работал водителем на камышловском заводе по производству минеральной воды и безалкогольных напитков. Пятого января он отвез в Тюмень груз — бутыли с минеральной водой — и возвращался обратно. На 158-м километре трассе Екатеринбург — Тюмень, недалеко от поворота на поселок Восточный, он попал в ДТП. К счастью, пострадавших не было.

Незадолго до аварии, примерно в 11 утра, товарищ Романа, с которым они вместе в тот день отвозили груз, видел, как его машина едет по самому краю дороги, поднимая снежное облако. Второй водитель по рации спросил, мол, чего пылишь? Дальнобойщик ничего не ответил. Товарищ поехал дальше, подумав, что тому просто нужно остановиться (например, сходить в туалет). Ничего плохого он не заподозрил: за пару часов до этого при выгрузке в Тюмени Роман был бодр, здоров и активен.