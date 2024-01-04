«Что-то горит»: густой дым поднялся над домами в Октябрьском районе — видео

Днем 4 января в Новосибирске произошел пожар. Возгорание заметили в Октябрьском районе города.
Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на очевидцев. Место возгорания сняли на видео.
— В районе СНТ в Октябрьском районе уже около часа что-то горит, — указано в сообщении. — На месте работают два пожарных автомобиля.
На кадрах можно заметить густой дым, который поднимается над домами, рядом с местом происшествия находятся пожарные машины.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел в СНТ «Цветущая Плющиха». Там загорелись садовый дом и сарай.
— Огнем повреждена крыша садового дома на площади 42 квадратных метров, сарай на площади 30 квадратных метров. Общая площадь 72 квадратных метра, — уточнили в ведомстве.
Пожарные прибыли на место происшествия в 14:13 часов. Ликвидировать открытое горение удалось в 14:47 часов, пострадавших и погибших нет. Специалисты осуществляли подвоз воды от пожарного гидранта на расстоянии 800 метров.
1 января в Новосибирске произошел пожар на улице Смирнова. Из-за возгорания три человека оказались в больнице.