Многодетная сибирячка обвинила прохожего и подростка в избиении ее детей — у соседей другое мнение на этот счет

— Он подбежал к другой моей дочери и дал ей в лицо. Сын младший прибежал ко мне и сказал, что сестру бьют. Я выбежала, в чем была, и туда. Увидела дочь, она шла и плакала. Тот мальчик побежал. Сын схватил его и спросил, зачем он обидел мою дочь, и они начали драться, — пересказывает события Оксана.



По ее словам, рядом стояла компания взрослых, и никак не пыталась урегулировать конфликт детей. Затем подошел мужчина — как позже выяснила Оксана, «директор какой-то компании» и якобы начал душить и бить ее сына. Когда женщина начала кричать на него, тот сказал, что всего лишь разнимал их. Началась ругань, а затем выбежала мать второго участника драки.

