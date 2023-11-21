Многодетная сибирячка обвинила прохожего и подростка в избиении ее детей — у соседей другое мнение на этот счет

Многодетная мать из Новосибирска Оксана (имя изменено по просьбе героини публикации) заявила, что ее детей избил соседский подросток, а затем душил незнакомый мужчина. При этом у соседей оказалось другое видение ситуации. Что корреспонденту НГС удалось узнать о потасовке — читайте в материале.
«Сын прибежал, сказал — сестру бьют»
Сначала Оксана рассказала в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», что конфликт произошел в Дзержинском районе на улице Есенина. Пост получил распространение в соцсетях и собрал много комментариев.
В разговоре с корреспондентом НГС Оксана пояснила, что живет с 6 детьми на улице Куприна по соседству с местом конфликта. В день инцидент дети Оксаны 11, 8 и 6 лет прогуливались на этой гуляли на Есенина и собирали листву в пакеты. В какой-то момент одна из дочерей женщины кинула пакет с листьями, после чего к ней подбежал подросток лет 12 на вид, и толкнул. В ответ девочка кинула в него листьями и побежала.
— Он подбежал к другой моей дочери и дал ей в лицо. Сын младший прибежал ко мне и сказал, что сестру бьют. Я выбежала, в чем была, и туда. Увидела дочь, она шла и плакала. Тот мальчик побежал. Сын схватил его и спросил, зачем он обидел мою дочь, и они начали драться, — пересказывает события Оксана.
По ее словам, рядом стояла компания взрослых, и никак не пыталась урегулировать конфликт детей. Затем подошел мужчина — как позже выяснила Оксана, «директор какой-то компании» и якобы начал душить и бить ее сына. Когда женщина начала кричать на него, тот сказал, что всего лишь разнимал их. Началась ругань, а затем выбежала мать второго участника драки.
Полиция, по словам женщины, не приехала. Позже домой пришел участковый, описал все события. Затем звонили из ПДН. Сын, с ее слов, сначала посинел, потом задыхался, у него были красные пятна от удушения. У дочери — ушиб уха и щеки возле виска.
При этом детей в больницу Оксана не повезла, объяснив это тем, что их нужно было везти в разные учреждения. Столько времени она тратить не могла, так как у нее есть еще 4 детей.
— Месяц прошел, полиция ничего не решает. Хочу, чтобы мужчину, который душил, наказали. Как-то надо наказать такого человека. Так не разнимают. Тем более, второго мальчика он не трогал, — заключила сибирячка.
Что говорят соседи
А вот мнение соседки по поводу случившегося отличается от мнения многодетной матери. Женщина отметила, что дети Оксаны начали конфликт первыми. По ее словам, соседский мальчик гулял с собакой. Дочери Оксаны он сделал замечание из-за того, что она выкинула мусор в кусты. Она начала его материть, он ее толкнул и пошел домой. У подъезда его якобы нагнал сын Оксаны и кинулся на него, а мужчина был рядом и разнял их.
— Мать прибежала, всех обматерила, орала минут 15, и потом вместе со всеми своими детьми ушла. Вот и вся история. На массиве правду все знают. И этой потасовке свидетелей полдома нашего, — поделилась с корреспондентом НГС своим видением ситуации соседка Оксаны Галина.
Комментарий полиции
В отдел полиции №5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску о данном конфликте с детьми. Информация поступила, зарегистрирована в установленном порядке. Проведена проверка, опрошены участники конфликта, в котором участвовали только несовершеннолетние.
Будет ли дальнейшее разбирательство по ситуации, в ведомстве не смогли прокомментировать, и попросили позвонить позже.
Ранее НГС писал о том, как жительница Новосибирска обвинила сына тренера по плаванию в избиении ее сына. За тренера вступились родители других детей.