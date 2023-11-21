В Новосибирске почти месяц не могут найти 30-летнюю Аксинию Шемякину

В Новосибирске продолжаются поиски, пропавшей 27 октября 30-летней Аксинии Шемякиной. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданки продолжаются, — объяснили НГС в ведомстве.
В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» от комментариев по поводу данного поиска отказались, ссылаясь на внутренние правила. Как ранее сообщили в отряде, женщина пропала 30 октября в Калининском районе, Аксиния вышла с работы, но домой не вернулась. После источник НГС объяснил, что сибирячка пропала 27 октября: она ушла в 8 вечера из дома на Родниках, заявление о пропаже написала мать женщины 2 ноября. Известно, что Аксиния уже пропадала.
Знакомая характеризовала женщину, как хорошую и ответственную, которая не пила алкоголь и не буянила, но в личной жизни Аксинии, по ее словам, были проблемы. По предварительным данным, полный тезка последнего сожителя пропавшей был осужден за угон автомобиля и кражу. Знакомая также отмечала, что первый возлюбленный женщины, от которого у нее есть ребенок, терроризировал Аксинию.
Приметы пропавшей: рост — 152 сантиметра, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Сибирячка была одета в удлиненную бежевую куртку, черные джинсы, бежевую толстовку с капюшоном, ярко-бирюзовые сапоги и, возможно, бежевую шапку.
Недавно в лесу в Тогучинском райне Новосибирской области нашли тело пропавшего мужчины.