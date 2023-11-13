«Все жгли, я смотрел». Малолетки, убившие офицера в детской колонии на Урале, за 16 лет не выплатили долг его вдове

Нынешний начальник кировградской колонии Руслан Юсупов был назначен на эту должность в 2008 году. За 15 лет под его руководством ВК-2 стала одной из лучших в стране. Когда Юсупов стал во главе учреждения, ему было всего 25 лет, до этого он работал во взрослой колонии. Он говорит нам, что страха перед назначением на такую ответственную должность, да еще после бунта, у него не было.



— Кто боится, не идет работать в нашу систему. Всё зависит только от работы коллектива — такие выводы я сделал для себя после тех событий. Если коллектив учреждения подобран правильно, то и с осужденными можно выстроить нормальную работу. Первое время после назначения мне пришлось практически жить в колонии, постоянно находиться рядом и с воспитанниками, и с сотрудниками. Так удалось выстроить работу. За эти годы коллектив поменялся процентов на 98, новичков обучаем. Вообще главный принцип работы с подростками: делай как я. Для них мы должны быть образцом. Начиная, например, с внешнего вида. Если сотрудник будет ходить в мятой форме, небритый, что можно требовать от подростка? И, конечно, надо вникать в их проблемы.

