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Тема дняГустой дым заметили над домами в Новосибирске
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«Иди сюда»: новосибирец пристал к подросткам на остановке — в его руке был нож

Очевидцы сняли инцидент на видео

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Инцидент произошел в микрорайоне ОбьГЭС

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В Новосибирске мужчина пристал к группе подростков на остановке общественного транспорта. По информации телеграм-канала «ЧП Новосибирск», инцидент произошел в микрорайоне ОбьГЭС 21 октября. В сообщении указано, что в руках мужчины нож.

Сообщается, что сибиряка заметили на остановке «Чемской бор» сегодня в 17:00. Телеграм-канал опубликовал видео произошедшего.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
После произошедшего мужчина якобы «лопнул камеру велосипеда»

Видео: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»

На кадрах можно заметить, как мужчина стоит на остановке и требует, чтобы один из подростков к нему подшел. Сибиряк направляет в сторону группы людей руку, в которой действительно зажат предмет, похожий на нож.

— Иди сюда. Я сказал подойти, иди сюда, — говорит мужчина на видео

По информации телеграм-канала, после произошедшего мужчина якобы «лопнул камеру велосипеда».

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что уточняют информацию.

Накануне житель Новосибирска сообщил о дорожном конфликте. Он заявил, что в результате произошедшего был избит мужчина.

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