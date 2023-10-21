С прицепа КАМАЗа слетел огромный станок во время разворота на Большевистской

В Новосибирске с большегруза слетел станок на улице Большевистской. Инцидент произошел сегодня, 16 октября, около 12:00. На этом участке затруднено движение.
Очевидцы сообщают в группе «АСТ-54», что груз слетел во время разворота и водитель сам вызвал на место автокран, чтобы вернуть его на место.
Среди людей пострадавших нет. На месте работает автокран, который пытается вернуть груз на место.
Вчера утром у новосибирского аэропорта КАМАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями.
В августе водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика у Бугринского моста — он скрылся с места ДТП.