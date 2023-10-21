freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 95.91
eur 101.43
СрочноНа Дуси Ковальчук почти не осталось проездов
Все новости
Все новости

С прицепа КАМАЗа слетел огромный станок во время разворота на Большевистской

О пострадавших среди людей не сообщается

274

На дороге возникло затруднение

Поделиться

В Новосибирске с большегруза слетел станок на улице Большевистской. Инцидент произошел сегодня, 16 октября, около 12:00. На этом участке затруднено движение.

Очевидцы сообщают в группе «АСТ-54», что груз слетел во время разворота и водитель сам вызвал на место автокран, чтобы вернуть его на место.

Среди людей пострадавших нет. На месте работает автокран, который пытается вернуть груз на место.

КамАЗ перевозил какой-то тяжелый станок

КамАЗ перевозил какой-то тяжелый станок

Поделиться

Вчера утром у новосибирского аэропорта КАМАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями.

В августе водитель КАМАЗа насмерть сбил самокатчика у Бугринского моста — он скрылся с места ДТП.

По теме

ДТПКАМАЗГрузАвтокран
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter