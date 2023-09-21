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Сибирячка не может вылечить искалеченную ногу после того, как ее сбил лихач: будет ли уголовное дело?

В ДТП девушка получила несколько открытых переломов ноги, но полиция тянет с уголовным делом

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Жительница Новосибирска не может добиться возбуждения уголовного дела по факту ДТП, в котором в апреле ее сбил лихач

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Уголовное дело по факту ДТП, в котором лихач сбил сибирячку на тротуаре, может быть заведено после уголовно-процессуальной проверки. Она проводится в настоящий момент, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На этой неделе мы рассказывали о том, что после апрельского ДТП на улице Плановой, жительница Новосибирска Алина получила многочисленные травмы ноги: сначала у нее было несколько открытых переломов, а затем начался некроз тканей. Девушка перенесла несколько операций, нога по-прежнему продолжает заживать. Она не может добиться денежной компенсации от предполагаемого виновника ДТП и возбуждения уголовного дела.

— (В настоящий момент) проводится уголовно-процессуальная проверка. После окончания расследования будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в МВД в ответ на запрос редакции НГС.

Анонимный источник НГС, в свою очередь, отметил, что возбуждение уголовного дела возможно после того, как будет выдано заключение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее НГС также писал о том, что в Новосибирске курьер на велосипеде проехала по «зебре» и попала под «Форд» — в соцсетях ищут очевидцев.

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