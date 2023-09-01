231 звонок без ответа: неизвестный сбил парня на переходе — семья пострадавшего обвинила ГИБДД в бездействии

— То есть можно сбить пешехода, отвезти в другое место, покинуть место ДТП, и за это ничего не будет, — возмутилась женщина.



Что говорят в ГИБДД

Найти данные водителя и связаться с ним корреспонденту НГС не удалось.

В ГИБДД по городу Новосибирску признали, что обращение от семьи пострадавшего парня получили.



— В установленные законом сроки исполнителем будет дан ответ. Я его уже видел и отписал на исполнение должностному лицу, — заявил НГС начальник отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции Антон Ткаченко.

Ошибки пешехода

Юрист Алексей Аржанников объяснил, что пострадавший пешеход после ДТП всё сделал неправильно: он покинул место происшествия, тем самым усложнив ситуацию.

— Привлечь этого водителя-нарушителя к ответственности будет сложно, потому что у ГИБДД нет нужных данных для установления личности водителя и всех обстоятельств происшествия. Ведь, говоря простым языком, орган ГИБДД не может «поверить на слово» пострадавшему об обстоятельствах ДТП: в каком месте оно произошло, кто был виновен, кто нарушил, какие повреждения получил пострадавший, — сказал юрист. — Сотрудникам ГИБДД для рассмотрения такого дела нужно опросить участников происшествия, но водителя сейчас не определить без точной информации о регистрационном номере машины. Также им нужно опросить свидетелей ДТП, но их очень трудно найти по прошествии такого количества времени. Нужно получить заключение медэкспертизы о причинах получения пешеходом повреждений, а это должен сделать пострадавший.