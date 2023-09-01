231 звонок без ответа: неизвестный сбил парня на переходе — семья пострадавшего обвинила ГИБДД в бездействии

На улице Петухова в Новосибирске 20 августа неизвестный водитель сбил 18-летнего парня, довез его до дома и уехал. Родители пострадавшего обратились в ГИБДД, но, с их слов, инспекторы не приехали на вызов и даже спустя неделю после аварии не приняли заявление. В свою очередь, молодой человек не запомнил внешность водителя, не взял его контакты и не уверен, помнит ли он номер автомобиля. Юрист Алексей Аржанников рассказал НГС, какие ошибки совершили участники ДТП и что нужно делать в таких случаях, чтобы добиться компенсации и наказания для виновных.
Сбил и не помог
В Новосибирске на улице Петухова возле остановки «Элсиб» 20 августа примерно с 22:30 до 23:00 водитель сбил 18-летнего
— Водитель вышел, убедился, что парень жив, и уже собрался уезжать. Сын подошел к нему и попросил о помощи. Водитель довез его до аптеки, купил бинтов, но помощь не оказал. Затем спросил адрес. Сын назвал. Он довез до угла дома. Сын попросил дождаться, когда выйдут родители или вдруг нужно будет вызвать скорую, но водитель уехал, оставив его одного, — рассказала женщина.
Александра отметила, что позвонить ее сын не мог, так как при падении от удара автомобиля телефон, который находился в кармане его брюк, разбился. Когда Максим пришел домой, у него была разбита правая рука от кисти до локтя, на левой была царапина, на бедре — ссадина с гематомой. Голова у парня кружилась, его тошнило. Со слов Максима, его сбил автомобиль марки Honda Stream. Водителя он помнит плохо — среднего роста и средних лет.
Реакция ДПС
Семья собралась и поехала на своей машине на место происшествия. Там они увидели, что есть камера на пешеходном переходе, и позвонили в службу 112 уточнить, что им делать. Семье сообщили, что вызов приняли, и сказали ожидать.
— Мы прождали до 3 часов ночи. Всё это время я набирала номера полка ДПС ГИБДД управления МВД по региону. Набрала 231 раз, и трубку ни разу не взяли. В начале четвертого экипаж приехал на вызов по ДТП, которое случилось рядом, на кольце площади Кирова. Мы подошли к ним уточнить, когда они к нам подойдут. Нам ответили, что на нас у них данных нет и нужно либо вызывать скорую, либо ехать самостоятельно в больницу, — вспоминает сибирячка.
Семья приехала в больницу, где Максима обследовали, выдали справку (копия имеется в распоряжении НГС) и назначили лечение по месту жительства. В справке указано, что парень получил ушиб мягких тканей головы, ушиб и ссадины мягких тканей правого предплечья и правого тазобедренного сустава.
На следующий день, вспоминает Александра, они обратились в отдел ГИБДД на улице Станционной, 24 и написали заявление, но его не приняли — объяснили, что вызов есть, данные из больницы есть и нужно идти в полк ДПС ГИБДД в соседнем здании на Станционной, 24/1. Уже там выяснилось, что никаких данных о происшествии в базе данных ведомства нет — сотрудники ДПС ведь не приехали на место происшествия, рассуждает мама пострадавшего.
— В ГИБДД нам сообщили, что наш инспектор на выезде и позвонит сам. На всякий случай дали номер телефона и сказали звонить туда. Я звонила 23 августа — снова сказали, что сами позвонят. 24 августа я написала на сайте Госавтоинспекции обращение, сейчас у него статус «на рассмотрении». 28 августа снова позвонила: мне ответили, мол, зачем мы звоним, у них только готовые дела по ДТП, а о нас нет никаких данных, — сетует женщина.
Александра недоумевает, почему инспекторы не приехали на вызов и даже спустя неделю не составили протокол о сбитом пешеходе. По ее словам, сын запомнил номер машины, но заявление у них всё равно не приняли.
— То есть можно сбить пешехода, отвезти в другое место, покинуть место ДТП, и за это ничего не будет, — возмутилась женщина.
Что говорят в ГИБДД
Найти данные водителя и связаться с ним корреспонденту НГС не удалось.
В ГИБДД по городу Новосибирску признали, что обращение от семьи пострадавшего парня получили.
— В установленные законом сроки исполнителем будет дан ответ. Я его уже видел и отписал на исполнение должностному лицу, — заявил НГС начальник отделения пропаганды БДД городской Госавтоинспекции Антон Ткаченко.
Ошибки пешехода
Юрист Алексей Аржанников объяснил, что пострадавший пешеход после ДТП всё сделал неправильно: он покинул место происшествия, тем самым усложнив ситуацию.
— Привлечь этого водителя-нарушителя к ответственности будет сложно, потому что у ГИБДД нет нужных данных для установления личности водителя и всех обстоятельств происшествия. Ведь, говоря простым языком, орган ГИБДД не может «поверить на слово» пострадавшему об обстоятельствах ДТП: в каком месте оно произошло, кто был виновен, кто нарушил, какие повреждения получил пострадавший, — сказал юрист. — Сотрудникам ГИБДД для рассмотрения такого дела нужно опросить участников происшествия, но водителя сейчас не определить без точной информации о регистрационном номере машины. Также им нужно опросить свидетелей ДТП, но их очень трудно найти по прошествии такого количества времени. Нужно получить заключение медэкспертизы о причинах получения пешеходом повреждений, а это должен сделать пострадавший.
По словам эксперта, главное, что должен сделать пешеход, которого сбила машина, — вызвать полицию (ГИБДД) и не покидать место происшествия, если это возможно при повреждениях, полученных при ДТП. Если у пострадавшего разбился телефон или его нет, следует попросить помощи у очевидцев, которые проходят или проезжают мимо, или настаивать на том, чтобы водитель сам вызвал ГИБДД или скорую помощь.
Также важно, если позволяет состояние здоровья, пообщаться со свидетелями, записать их контакты, сделать фото и/или видео автомобиля нарушителя, обстановки в месте аварии.
— Такие действия позволят полиции привлечь нарушителя к предусмотренной законом ответственности, а потерпевшему — получить компенсацию вреда. Без таких сведений и доказательств невозможно довести дело не только до привлечения нарушителя к ответственности и взыскании с него ущерба, но и до установления личности нарушителя, — заметил Алексей Аржанников.
Если пострадавший покидает место ДТП самостоятельно или вместе со сбившим его водителем, не оформив происшествие как ДТП, ему будет трудно доказать как факт ДТП, так и то, что вред здоровью был причинен именно в нем. В случае если пострадавшего с места ДТП забирает скорая помощь, документы медиков будут теми необходимыми доказательствами.
При этом, подчеркнул юрист, даже если сбитый пешеход не смог на месте оценить повреждения и покинул место ДТП вместе с водителем, орган ГИБДД всё равно обязан принять заявление пострадавшего, если его составили в ближайшее время после произошедшего. Но при этом опять же ГИБДД будет трудно или даже невозможно определить личность нарушителя и обстоятельства ДТП.
Юрист посоветовал пострадавшему искать свидетелей ДТП через СМИ и соцсети, получить заключение медэкспертизы о причинах повреждений, которые он получил, и о степени вреда, попытаться вспомнить точный регистрационный номер машины, марку и модель, и предоставить эту информацию в ГИБДД.
Ранее НГС писал о том, что недавно в Новосибирске девочку сбил полицейский на пешеходном переходе, после чего покинул место аварии. Он пришел в полицию спустя 3 дня.