«Дымит очень сильно»: пожар вспыхнул в частном доме в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в частном секторе. О происшествии сообщила редакции читательница НГС. Она прислала фотографию, на которой можно увидеть густой дым, который поднимается над домами.
— Что-то горит в районе Волочаевской, — сообщила читательница НГС. — Там, кажется, частный сектор горит. Дымит очень сильно, вроде бы сирену немного слышно.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел на улице Черенкова, 44. На участке загорелся частный дом.
— Из-под кровли частного дома идет дым. Есть угроза соседнему дому. Хозяева на месте вызова не пострадали, с их слов, в доме никого нет, — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:58, в 20:06 пожарные прибыли к частному дому. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники.
В середине августа в Новосибирске на Гусинобродском шоссе загорелся минивэн. Его тушили сотрудники МЧС.