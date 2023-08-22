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Две женщины потерялись в окрестностях садового общества под Новосибирском — их ищут волонтеры

Последний раз пропавших видели в СНТ «Звездочка»

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На фотографии слева — Елена Бондаренко, справа — Маргарита Седельникова

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Под Новосибирском пропали две женщины 68 и 70 лет. Об их местонахождении неизвестно с 21 августа.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте», последний раз Елену Бондаренко (Усанову) и Маргариту Седельникову видели в СНТ «Звездочка» в Раздоленском сельсовете Новосибирской области.

Приметы 68-летней Елены Бондаренко (Усановой): рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Приметы 70-летней Маргариты Седельниковой: рост 164 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза серо-зеленые.

Во что были одеты женщины — неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите об этом по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

Недавно волонтеры сообщили о том, что в Заельцовском районе Новосибирска пропал 61-летний мужчина, он ушел в неизвестном направлении 14 августа.

ПропалВолонтерыЛизаАлерт Новосибирской областиСНТ
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