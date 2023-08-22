Две женщины потерялись в окрестностях садового общества под Новосибирском — их ищут волонтеры

Под Новосибирском пропали две женщины 68 и 70 лет. Об их местонахождении неизвестно с
Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте», последний раз Елену Бондаренко (Усанову) и Маргариту Седельникову видели в СНТ «Звездочка» в Раздоленском сельсовете Новосибирской области.
Приметы 68-летней Елены Бондаренко (Усановой): рост
Во что были одеты женщины — неизвестно.
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