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СрочноВ СК начали проверку после избиения ребенка
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СК начал проверку после публикации о новосибирце, который избил ребенка на детской площадке

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего

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По словам очевидцев, мужчина решил наказать ребенка за то, что тот уехал на велосипеде без спроса. СК начал проверку

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Следователи начали проверку после публикаций о мужчине, который жестоко избил ребенка на детской площадке в поселке Плановом. Об этом сообщили в СУ СК Новосибирской области.

Об инциденте НГС писал в ночь на 21 августа со ссылкой на Telegram-канал «Новосибирск с огоньком». В посте канала очевидцы заявили, что мужчина якобы решил наказать сына, уехавшего на детскую площадку на велосипеде без спроса. По их словам, новосибирец матерился, бил и унижал ребенка.

— Следственным отделом по Советскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства. <…> По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

11 августа НГС писал, что девочка попала в больницу в Ленинском районе — на нее могли напасть подростки.

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