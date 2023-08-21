СК начал проверку после публикации о новосибирце, который избил ребенка на детской площадке

Следователи начали проверку после публикаций о мужчине, который жестоко избил ребенка на детской площадке в поселке Плановом. Об этом сообщили в СУ СК Новосибирской области.
Об инциденте НГС писал в ночь на
— Следственным отделом по Советскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства. <…> По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
11 августа НГС писал, что девочка попала в больницу в Ленинском районе — на нее могли напасть подростки.