Три фуры столкнулись на трассе в Новосибирской области — видео последствий

В Новосибирской области в Ордынском районе вечером 1 августа произошло ДТП с участием трех фур. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».
В посте говорится, что на трассе столкнулись три фуры, две из которых завалились в кювет. ДТП произошло на участке между деревней Новый Шарап и поселком Ордынское.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по этой ситуации. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее на трассе в Новосибирской области легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии пострадал 27-летний мужчина, груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.