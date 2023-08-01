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Три фуры столкнулись на трассе в Новосибирской области — видео последствий

По словам очевидцев, два большегруза завалились в кювет

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ДТП произошло между деревней Новый Шарап и поселком Ордынское

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В Новосибирской области в Ордынском районе вечером 1 августа произошло ДТП с участием трех фур. Видео с места аварии очевидцы опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54».

В посте говорится, что на трассе столкнулись три фуры, две из которых завалились в кювет. ДТП произошло на участке между деревней Новый Шарап и поселком Ордынское.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по этой ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее на трассе в Новосибирской области легковушка столкнулась с большегрузом. В результате аварии пострадал 27-летний мужчина, груз, который перевозила фура, вылетел с дороги и загорелся.

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