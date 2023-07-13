«Об опасности не думаешь»: новосибирец спас трех человек из горящего дома

В Новосибирской области 36-летний Евгений Семенов спал соседскую семью из трех человек во время пожара. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел днем 12 июня в частном доме на улице Герцена в рабочем поселке Чаны.
- Поехали на обед с супругой домой. Увидели дым. Сначала подумал, что сосед топит баню. Ближе подъехав, вижу, что веранда вся в огне. Быстро побежал туда. Пришлось выломать дверь и разбить окно. Пятилетнюю девочку вытащил на руках, соседу тоже помог. Он уже горел. Я как смог облил его водой, а потом вывел на улицу. Тут подоспели еще ребята, они эвакуировали женщину, – рассказывает Евгений Семёнов.
Во время пожара ожоги получил 59-летний мужчина, его доставили в больницу. Женщина и ребенок не пострадали.
Как уточнили в пресс-службе, Евгений Семёнов, спасший людей на этом пожаре, не первый раз попадает в такую ситуацию. Однажды он также спас соседей из горящего дома.
- Даже особо не думаешь об опасности. Там же люди, если можешь им как-то помочь, то почему этого не сделать, – скромно отвечает герой.
По данным МЧС, площадь пожара составила 94 квадратных метра, на тушение возгорания ушло 10 минут. По предварительной оценке, дом после косметического ремонта пригоден для дальнейшего проживания. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
Ранее Новосибирске утром произошел пожар в центре города. Загорелся частный дом на улице Островского. Из-за пожара выезд с улицы Островского на Ипподромскую перекрыли.