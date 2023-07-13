«Об опасности не думаешь»: новосибирец спас трех человек из горящего дома

- Поехали на обед с супругой домой. Увидели дым. Сначала подумал, что сосед топит баню. Ближе подъехав, вижу, что веранда вся в огне. Быстро побежал туда. Пришлось выломать дверь и разбить окно. Пятилетнюю девочку вытащил на руках, соседу тоже помог. Он уже горел. Я как смог облил его водой, а потом вывел на улицу. Тут подоспели еще ребята, они эвакуировали женщину, – рассказывает Евгений Семёнов.

