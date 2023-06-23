Два большегруза и парализовали движение на трассе между Новосибирском и Томском - фото пробки

Происшествие случилось в пятницу, 23 июня неподалеку от поворота на Ояш. В результате фуры полностью заблокировали движение для других машин. Это видно и на фотографии. Из-за аварии начала собираться огромная пробка.



В ГИБДД по региону корреспонденту НГС сообщили, что одним из участников ДТП стал грузовик, который перевернулся. Также на месте работал эвакуатор, доставал грузовик из кювета.