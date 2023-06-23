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Два большегруза и парализовали движение на трассе между Новосибирском и Томском - фото пробки

Один из грузовиков перевернулся во время ДТП

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В Новосибирской области на трассе Новосибирск-Томск столкнулись два грузовика и устроили пробку. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в пятницу, 23 июня неподалеку от поворота на Ояш. В результате фуры полностью заблокировали движение для других машин. Это видно и на фотографии. Из-за аварии начала собираться огромная пробка.

В ГИБДД по региону корреспонденту НГС сообщили, что одним из участников ДТП стал грузовик, который перевернулся. Также на месте работал эвакуатор, доставал грузовик из кювета.

— На этот период перекрывали проезжую часть, на минут 20. Сейчас на месте работает экипаж. В случае затора будут регулировать движение на месте, — пояснили в ГИБДД по НСО.

Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием фуры. Это случилось на Октябрьском мосту.

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