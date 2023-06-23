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«Просила о помощи, крича, что умирает»: сибиряк избил сожительницу под Новосибирском — она в крови пришла к приставам

Женщину увезли в больницу

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Инцидент произошел в Кыштовском районе

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Жительница Новосибирской области пришла к судебным приставам с просьбой о помощи. Как сообщили в ГУ ФССП по региону, сибирячку избил ее собственный сожитель, она с трудом и в крови пришла к специалистам в отделение.

В сообщение указано, что инцидент произошел в Кыштовском районе Новосибирской области. На место происшествия вызвали врачей и полицию.

— Судебный пристав по ОУПДС первый увидел женщину, которая еле стояла на ногах и просила о помощи, крича, что умирает. Пока звонила в экстренные службы, сотрудники напоили женщину водой, уложили в кабинете, — приводит пресс-служба ГУ ФССП по региону слова замначальника районного отделения Натальи Васильевой. — Все время мы находились рядом с ней, так как она периодически теряла сознание.

Сибирячку увезла в больницу бригада медиков, куда также направился наряд полиции для составления протокола о происшествии. Выяснилось, что женщина пришла в отделение судебных приставов после того, как ее избил сожитель. В результате инцидента мужчину отправили в изолятор временного содержания на десять суток.

Несколько дней назад в Новосибирске двое мужчин устроили потасовку после отдыха на лавочке. Один из них в ответ на замечание пенсионерки напал на нее, кинул в женщину рыбу и ударил бутылкой с пивом. Затем они пошли в соседний двор, где избили мужчину в камуфляже.

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ИзбиениеСудебные приставыПолицияКыштовский район
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