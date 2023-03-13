Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика за неудачный бросок снежка в Бердске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о проверке ситуации с избиением ребенка в Бердске.
11 марта в соцсетях появилось видео, на котором во время прогулки к ребенку подходят мужчина и девочка. Затем незнакомец стаскивает мальчика с горки и хватает. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносит школьнику удары.
— В СМИ опубликована информация о том, что в городе Бердске Новосибирской области в конце февраля мужчина заставил свою дочь избить девятилетнего мальчика за неудачный бросок снежка, — говорится в сообщении федерального СК.
Там добавили, что после инцидента в полицию поступило обращение, ведомство начало проверку. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче материалов к ним.
В конце февраля 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.