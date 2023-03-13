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Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика за неудачный бросок снежка в Бердске

СК инициировал передачу материалов проверки в их ведомство

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Инцидент произошел в конце февраля, а видео появилось в соцсетях только в марте

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить о проверке ситуации с избиением ребенка в Бердске.

11 марта в соцсетях появилось видео, на котором во время прогулки к ребенку подходят мужчина и девочка. Затем незнакомец стаскивает мальчика с горки и хватает. В это время девочка (предположительно, дочь нападавшего) наносит школьнику удары.

— В СМИ опубликована информация о том, что в городе Бердске Новосибирской области в конце февраля мужчина заставил свою дочь избить девятилетнего мальчика за неудачный бросок снежка, — говорится в сообщении федерального СК.

Там добавили, что после инцидента в полицию поступило обращение, ведомство начало проверку. Следственный комитет инициировал вопрос о передаче материалов к ним.

В конце февраля 17-летнего подростка избили в электричке в Новосибирской области, обвиняемый ударил его головой в лицо, а после несколько раз — телефоном.

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