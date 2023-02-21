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19-летний уличный скандалист, который оскорблял прохожих в Новосибирске, раскаялся: видео с его извинениями

По словам парня, ему поступают угрозы

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Сергей Зиер сообщил НГС, что его отчислили из учебного заведения

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19-летний Сергей Зиер, который снимал видео с оскорблениями незнакомых женщин на улице, публично извинился перед жителями Новосибирска.

По словам Сергея, после публикации видео в социальных сетях ему в личные сообщения поступают угрозы. Юноше стыдно за то, что он сделал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Зиер

— Я, Зиер Сергей Федорович, хотел бы принести извинения перед всем городом Новосибирском, перед теми людьми, которых я оскорбил. Я раскаиваюсь. Мне сейчас очень стыдно, страшно выходить на улицу, я боюсь, что меня кто-либо изобьет. Меня отчислили из моего учебного заведения, я не могу ни работать, ни учиться. Я загнан в угол.

Как объяснил Сергей журналисту НГС, сотрудники учебного заведения отчислили его, потому что он портит репутацию колледжа. Также парень уверен, что не сможет устроиться на работу из-за испорченной репутации.

Скандал с парнем произошел после того, как в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, как новосибирец пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.

— Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро. Она глухая, ей точно таблетки от слуха надо купить, — произносит он.

На другом ролике он оскорбляет женщину, которая снимает местность на камеру. Он заверяет ее, что съемка там запрещена, и при этом матерится.

Знакомые юноши объяснили НГС, что он устраивает такие выходки не первый раз. В распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.

Теперь полиция ищет пострадавших от действий сибиряка.

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