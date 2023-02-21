19-летний уличный скандалист, который оскорблял прохожих в Новосибирске, раскаялся: видео с его извинениями

19-летний Сергей Зиер, который снимал видео с оскорблениями незнакомых женщин на улице, публично извинился перед жителями Новосибирска.
По словам Сергея, после публикации видео в социальных сетях ему в личные сообщения поступают угрозы. Юноше стыдно за то, что он сделал.
— Я, Зиер Сергей Федорович, хотел бы принести извинения перед всем городом Новосибирском, перед теми людьми, которых я оскорбил. Я раскаиваюсь. Мне сейчас очень стыдно, страшно выходить на улицу, я боюсь, что меня кто-либо изобьет. Меня отчислили из моего учебного заведения, я не могу ни работать, ни учиться. Я загнан в угол.
Как объяснил Сергей журналисту НГС, сотрудники учебного заведения отчислили его, потому что он портит репутацию колледжа. Также парень уверен, что не сможет устроиться на работу из-за испорченной репутации.
Скандал с парнем произошел после того, как в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, как новосибирец пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.
— Потом сдохнете, вас в прощальном зале
На другом ролике он оскорбляет женщину, которая снимает местность на камеру. Он заверяет ее, что съемка там запрещена, и при этом матерится.
Знакомые юноши объяснили НГС, что он устраивает такие выходки не первый раз. В распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.
Теперь полиция ищет пострадавших от действий сибиряка.