19-летний уличный скандалист, который оскорблял прохожих в Новосибирске, раскаялся: видео с его извинениями

— Я, Зиер Сергей Федорович, хотел бы принести извинения перед всем городом Новосибирском, перед теми людьми, которых я оскорбил. Я раскаиваюсь. Мне сейчас очень стыдно, страшно выходить на улицу, я боюсь, что меня кто-либо изобьет. Меня отчислили из моего учебного заведения, я не могу ни работать, ни учиться. Я загнан в угол.

