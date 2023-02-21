«Отпевать тебя будут. Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет женщин на улице и снимает это на видео

В социальных сетях появилось видео, как некий юноша оскорбляет незнакомых женщин на улицах Новосибирска и снимает свои выходки.
Ролики появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на них новосибирец сначала пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.
— Потом сдохнете, вас в прощальном зале
Судя по окружающей обстановке, видео снято на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановой. Действительно ли молодого человека наняла аптека для раздачи листовок, выяснить не удалось. На телефон в компании не ответили, НГС отправил письменный запрос.
На другом ролике он оскорбляет женщину, которая снимает местность на камеру. Он заверяет ее, что съемка там запрещена и при этом матерится.
Автор роликов на сообщения от корреспондента НГС в соцсети не ответил. Видео в «АСТ-54» предоставил Тема Светлый, у которого есть общие знакомые с уличным скандалистом.
— Друзья с ним общаются и переслали мне пару видео, это не единственные подобные выходки с его стороны, — отметил Тема, добавив, что такому хобби уже несколько лет.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации ситуацию не прокомментировали.
Также в распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.
Недавно новосибирский школьник зачитал оскорбительное стихотворение про мусульман и получил несколько пощечин от своей матери в наказание.