freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 74.04
eur 79.13
Тема дняЗагорелся колледж информатики
Все новости
Все новости

«Отпевать тебя будут. Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет женщин на улице и снимает это на видео

Его знакомые говорят, что скандальному хобби уже несколько лет

7 377

На видео парень оскорбляет пожилую женщину и преследует ее

Поделиться

В социальных сетях появилось видео, как некий юноша оскорбляет незнакомых женщин на улицах Новосибирска и снимает свои выходки.

Ролики появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», на них новосибирец сначала пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.

— Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро. Она глухая, ей точно таблетки от слуха надо купить, — произносит он.

Судя по окружающей обстановке, видео снято на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановой. Действительно ли молодого человека наняла аптека для раздачи листовок, выяснить не удалось. На телефон в компании не ответили, НГС отправил письменный запрос.

На другом ролике он оскорбляет женщину, которая снимает местность на камеру. Он заверяет ее, что съемка там запрещена и при этом матерится.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

Автор роликов на сообщения от корреспондента НГС в соцсети не ответил. Видео в «АСТ-54» предоставил Тема Светлый, у которого есть общие знакомые с уличным скандалистом.

— Друзья с ним общаются и переслали мне пару видео, это не единственные подобные выходки с его стороны, — отметил Тема, добавив, что такому хобби уже несколько лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации ситуацию не прокомментировали.

Также в распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.

Недавно новосибирский школьник зачитал оскорбительное стихотворение про мусульман и получил несколько пощечин от своей матери в наказание.

Обновлено. В аптеке, чью листовку хотел отдать автор видео, журналисту НГС сообщили, что разберутся в ситуации.

По теме

РоликВидеоОскорблениеПожилая женщина
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ45
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter