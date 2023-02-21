«Отпевать тебя будут. Куда пошла, сволочь?»: новосибирец оскорбляет женщин на улице и снимает это на видео

— Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро. Она глухая, ей точно таблетки от слуха надо купить, — произносит он.

Судя по окружающей обстановке, видео снято на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановой. Действительно ли молодого человека наняла аптека для раздачи листовок, выяснить не удалось. На телефон в компании не ответили, НГС отправил письменный запрос.

На другом ролике он оскорбляет женщину, которая снимает местность на камеру. Он заверяет ее, что съемка там запрещена и при этом матерится.