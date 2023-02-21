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Полиция ищет пострадавших от уличного скандалиста, который снимает на видео оскорбления прохожих

В ведомстве начали проверку после публикаций роликов в интернете

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По словам знакомых сибиряка, он снимает видео с оскорблениями уже несколько лет

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В Новосибирске полиция ищет пострадавших от действий сибиряка, который оскорбляет женщин на улице и снимает свои выходки на видео.

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, заявлений на новосибирца не поступало. Сейчас сотрудники проводят проверку и просят всех, кто пострадал от действий скандалиста обратиться в Заельцовский отдел полиции № 3 по адресу Мочищенское шоссе, 18.

Дежурная часть: (383) 232-10-02, (383) 200-02-33. Время приема граждан по личным вопросам можно уточнить по телефону: (383) 232-10-57.

Ролики с оскорблениями появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На одном из них новосибирец сначала пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.

— Потом сдохнете, вас в прощальном зале № 34 отпевать будут. Куда пошла, сволочь? Листовку взяла быстро. Она глухая, ей точно таблетки от слуха надо купить, — произносит он.

В аптеке, чью листовку хотел отдать новосибирец, сообщили, что разберутся в ситуации.

Также в распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.

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