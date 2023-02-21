Полиция ищет пострадавших от уличного скандалиста, который снимает на видео оскорбления прохожих

В Новосибирске полиция ищет пострадавших от действий сибиряка, который оскорбляет женщин на улице и снимает свои выходки на видео.



Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, заявлений на новосибирца не поступало. Сейчас сотрудники проводят проверку и просят всех, кто пострадал от действий скандалиста обратиться в Заельцовский отдел полиции № 3 по адресу Мочищенское шоссе, 18.