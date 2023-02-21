Полиция ищет пострадавших от уличного скандалиста, который снимает на видео оскорбления прохожих

В Новосибирске полиция ищет пострадавших от действий сибиряка, который оскорбляет женщин на улице и снимает свои выходки на видео.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, заявлений на новосибирца не поступало. Сейчас сотрудники проводят проверку и просят всех, кто пострадал от действий скандалиста обратиться в Заельцовский отдел полиции
Дежурная часть:
Ролики с оскорблениями появились в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». На одном из них новосибирец сначала пытается вручить листовку аптеки пожилой женщине, называя ее целевой аудиторией. После отказа автор видео начинает преследовать женщину и кричать оскорбления ей вслед.
— Потом сдохнете, вас в прощальном зале
В аптеке, чью листовку хотел отдать новосибирец, сообщили, что разберутся в ситуации.
Также в распоряжении редакции НГС появились видео, на которых тот же голос, что и в роликах с женщинами, предлагает осквернить стихийный мемориал погибшим в трагедии на улице Линейной. 9 февраля в пятиэтажном доме взорвался газ, в трагедии погибли 14 человек.