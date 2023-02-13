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Второклассница из Новосибирска погибла на уроке в бассейне: ее учитель пойдет под суд

Педагога обвиняют в причинении смерти по неосторожности

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Погибшей девочке было 8 лет

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В Новосибирске будут судить учителя физкультуры школы № 197 Сергея Верлана, на уроке которого погибла второклассница. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По данным прокуратуры региона, учителя обвиняют по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР региона, 15 ноября прошлого года в школьном бассейне на уроке утонула 8-летняя девочка. По данным Следственного комитета, учитель нарушил нормы загрузки бассейна и не обеспечил детей спасательным инвентарем для плавания.

— Девочка, не умея плавать, захлебнулась водой и погрузилась на дно бассейна. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась, — сообщили следователи.

Напомним, что мы собрали всю информацию о трагедии в одном тексте. Оказалось, что учитель физкультуры служил на Байконуре и не пускал детей без жилетов в бассейн.

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